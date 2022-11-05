男版宇宙「麥茶遭換威士忌」乾杯 拍《哈勇家》嗨5小時
由陳潔瑤執導的溫馨感人電影《哈勇家》，入圍金馬獎6項大獎提名，今（5）日記者會，導演陳潔瑤特別帶著演員：黃瀞怡（小薰）、林亭莉、陳德清、林詹珍妹、李瑄、陳宇、張祖鈞等人出席，現場與大家分享拍戲時的幕後故事，新生代演員黃信赫還爆料拍戲時，劇組人員偷偷把茶換成酒給他喝光，讓他拍戲時情緒超亢奮。
電影《哈勇家》開場畫面，是在台中市與宜蘭縣的交界處，海拔高達1,948公尺的「思源埡口」，這裡同時也是泰雅族的歷史發展重地，每3到5年才會下一次雪，有時甚至十幾年才降雪，但劇組拍攝時卻正巧遇上下雪場景，當時氣溫逼近攝氏0度，飾演哈勇阿公的演員陳德清說：「我到了雪地，我真的感到很辛苦很累，我有不小心跌倒一下，但還是努力把電影拍好。」導演補充，阿公、阿嬤都高齡近90歲和75歲，身體一不舒服就要趕快送醫檢查，好險拍戲現場有行動暖爐，兩位長者真的是用生命在拍戲。
被稱為男版林思宇（宇宙）的演員黃信赫爆料，「有一場婚禮的戲，我要演酒醉的人在台上跟阿嬤一起跳舞，但是我本身個性害羞放不開，有一位美術組工作人員就把我的麥茶換成威士忌，讓我意外乾杯喝下，整個人就嗨起來，持續長達5小時亢奮狀態。」黃瀞怡（小薰）認為印象中最深刻的戲是，飾演小孫子以諾的演員張祖鈞，在最後一場戲刺豬時，自己拿血畫在額頭象徵「我長大了！」含義，這個動作是劇本上沒有寫到的部分，張祖鈞卻能主動做到令人感動。
由於電影角色相當多，導演陳潔瑤坦言剛開始遇到瓶頸：「我不是部落長大的小孩，劇本大約在2018年就開始構思，花費3個月的時間撰寫，卻突然發覺自己不會寫故事。」好險寫到一半時正巧接到新案子，要遠赴紐西蘭，撰寫毛利人和台灣原住民的故事，藉此轉換心情，回台後獲得新的能量，每天早上7點起床寫劇本，花費10個月完成第一版，初剪片長長達4小時，刪減掉許多畫面，令導演陳潔瑤感到很捨不得。