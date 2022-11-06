獨／桃園膠著！最新民調：鄭運鵬38%、張善政39%近打平

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綜觀桃園市長選舉，仍以綠、藍2強對決為主，其他候選人則扮演關鍵少數。根據桃園最新地方民調顯示，鄭運鵬獲得38.6%支持度，與國民黨候選人張善政的39.7%在誤差範圍內，近乎打平；賴香伶則有5.5%支持度，與獲得3.5%支持度的鄭寶清扮演關鍵少數。另外，還有12.6%的選民無意見、並未表態，如何催出這些選票，也成了綠、藍陣營力拚勝選的重中之重。
綠營地方人士坦言，桃園的選情一直都是在五五波的拉鋸戰，內部民調有時領先、有時落後，經常都是在誤差值範圍之內，「確實很膠著」。
該人士也分析，國民黨陣營想要以假民調製造西瓜效應，但這與深入基層的氛圍大相逕庭，可謂「自欺欺人」。
親近綠營人士說，如果國民黨已經贏到兩位數，還需要不斷對桃園市府、鄭運鵬做扭曲式的抹黑攻訐嗎？這根本不符合常理，現在內部最新的數字鄭運鵬就是小輸1.1%，相信最後20幾天繼續衝刺，將會逆轉，並且拉開差距。
黨政人士看到此份民調後解讀指出，近期民進黨候選人整體的支持度都在拉升中，連親藍媒體的民調都顯示開始縮小差距，這可以證明選情是在加溫。
該人士說，近來總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌多次到桃園，說明民進黨在中央及地方執政的績效，政績牌、政策牌已經產生迴響，且效應持續擴大中。「我們認為選情升溫中，認同鄭運鵬的凝聚度也不斷提高，桃園選情我們審慎樂觀」，最後20天鄭運鵬將能突破膠著，贏得最後勝利。