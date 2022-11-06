獨／桃園膠著！最新民調：鄭運鵬38%、張善政39%近打平

▲鄭運鵬代表民進黨參選桃園市長，力拚接棒鄭文燦五星級施政，帶領桃園繼續大進化。（圖／民進黨提供）
▲鄭運鵬代表民進黨參選桃園市長，力拚接棒鄭文燦五星級施政，帶領桃園繼續大進化。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／桃園報導

2022-11-06 09:00:00

距離投票日僅剩20天，桃園市長選情至今撲朔迷離，桃園最新地方民調顯示，民進黨候選人鄭運鵬支持度為38.6%，與國民黨候選人張善政的39.7%在誤差範圍內，近乎打平；民眾黨候選人賴香伶則有5.5%支持度、無黨籍候選人鄭寶清則是3.5%，分別扮演關鍵少數，不到最後一刻，桃園市長寶座鹿死誰手，難以預料。

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▲桃園的未來不能只是複製，張善政「桃園2030」政見廣告首度曝光！（圖／資料照片）
▲張善政即使爭議不斷，目前民調仍暫時領先，不過僅在誤差範圍內。（圖／資料照片）
現任民進黨籍桃園市長鄭文燦8年任期屆滿，其任內施政不分藍綠、深受肯定，在歷次民調中，更屢被評為五星級執政。民進黨期盼在桃園延續綠色執政，推派在全國有高知名度、在地明星級立委鄭運鵬出馬，卯上國民黨徵召、空降的前行政院長張善政；另外，民眾黨也推出與桃園沒有淵源的立委賴香伶出戰，前立委鄭寶清遭民進黨開除黨籍後，仍執意參選到底。

綜觀桃園市長選舉，仍以綠、藍2強對決為主，其他候選人則扮演關鍵少數。根據桃園最新地方民調顯示，鄭運鵬獲得38.6%支持度，與國民黨候選人張善政的39.7%在誤差範圍內，近乎打平；賴香伶則有5.5%支持度，與獲得3.5%支持度的鄭寶清扮演關鍵少數。另外，還有12.6%的選民無意見、並未表態，如何催出這些選票，也成了綠、藍陣營力拚勝選的重中之重。

綠營地方人士坦言，桃園的選情一直都是在五五波的拉鋸戰，內部民調有時領先、有時落後，經常都是在誤差值範圍之內，「確實很膠著」。

該人士也分析，國民黨陣營想要以假民調製造西瓜效應，但這與深入基層的氛圍大相逕庭，可謂「自欺欺人」。

親近綠營人士說，如果國民黨已經贏到兩位數，還需要不斷對桃園市府、鄭運鵬做扭曲式的抹黑攻訐嗎？這根本不符合常理，現在內部最新的數字鄭運鵬就是小輸1.1%，相信最後20幾天繼續衝刺，將會逆轉，並且拉開差距。

黨政人士看到此份民調後解讀指出，近期民進黨候選人整體的支持度都在拉升中，連親藍媒體的民調都顯示開始縮小差距，這可以證明選情是在加溫。

該人士說，近來總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌多次到桃園，說明民進黨在中央及地方執政的績效，政績牌、政策牌已經產生迴響，且效應持續擴大中。「我們認為選情升溫中，認同鄭運鵬的凝聚度也不斷提高，桃園選情我們審慎樂觀」，最後20天鄭運鵬將能突破膠著，贏得最後勝利。

▲鄭運鵬參選以來陸空戰皆氣勢驚人，蔡英文、鄭文燦大力支持如虎添翼。（圖／民進黨提供）
▲鄭運鵬參選以來陸空戰皆氣勢驚人，蔡英文、鄭文燦大力支持更如虎添翼，選戰最後關頭，後勢持續看漲。（圖／民進黨提供）

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