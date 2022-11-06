百萬辣模穿內衣搭機！巨胸「掉出一半」　網虧：G級亂流

▲Yumi.k在IG發「超深事業線」辣照。（圖／翻攝自IG＠yumibb8888）
▲Yumi.k在IG發「超深事業線」辣照。（圖／翻攝自IG＠yumibb8888）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-06 09:27:27

在IG上擁有141萬人追蹤的辣模Yumi.k，在海外旅遊解封後，經常分享出國美照，尤其是只穿內衣搭機的模樣，引起網友熱議，她近日與姊妹淘飛往歐洲度假，曬出長期飛行在機上睡覺的照片，厚重棉被底下只穿性感內衣，由於是側睡姿態，G級美胸幾乎掉出一半，逼近走光邊緣，讓近4萬粉絲驚呼：「這樣叫人怎麼睡？」

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▲▼Yumi.K作風大膽。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
▲Yumi.K作風大膽。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
▲（圖／翻攝自IG yumibb8888）
▲（圖／翻攝自IG yumibb8888）
▲Yumi.k品嚐南韓當地美食。（圖／翻攝自yumibb8888 IG）
▲Yumi.k品嚐南韓當地美食。（圖／翻攝自yumibb8888 IG）
Yumi.k前陣子飛往韓國度假，僅穿著清涼的綠色小可愛搭機，將安全帶從肩膀橫跨胸前緊繫在腰部，讓雄偉雙峰曲線畢露，被誤會是刻意行為，遭網友狠批「騙人沒搭過飛機，還是她本人的智商堪慮」。她也發文反擊，澄清商務艙與經濟艙的繫安全帶方式不一樣，不可能硬拉安全帶過肩，讓酸民乖乖閉上嘴。 

▲Yumi.k一身的登機穿搭又引起熱議。（圖／翻攝自＠yumibb8888）
▲Yumi.k一身的登機穿搭又引起熱議。（圖／翻攝自＠yumibb8888）
▲Yumi.K在飛機上側睡，胸部幾乎快掉出來一半。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
▲Yumi.K在飛機上側睡，胸部幾乎快掉出來一半。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
她最近飛往法國旅遊，經歷夜晚的長期飛行，開心表示「遇到飛很好的機長好感動，可以平穩的睡一覺」，並附上在機艙內睡覺的美照，她再度只穿內衣入鏡，因為側躺關係，雪白酥胸隨之移位，巨胸側露差點走光，網友看了噴鼻血，有人直言「這太假了，為什麼要裝睡拍」、「你睡覺怎麼自拍的」，更多粉絲則被她好身材驚豔，笑說「機長無法控制亂流」、「妳這樣叫我怎麼睡啦」、「好想陪妳一起睡呢」、「哪時候才要掉出來」。


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