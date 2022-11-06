台股重返萬三　法人建議布局4大高成長性類股

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，本週美股反映鷹派政策表現疲弱，反而是之前較為弱勢的台股，在恐慌氣氛出現緩和之後，指數開始彈升，週五大盤回升至月線之上；2000億額度的國安基金持續護盤，配合金管會祭出三大抑制空方措施實施，短期有利提振市場信心，發揮穩定盤勢的效果。
孫傳恕表示，目前3大類股中，金融與傳產雙雙站穩月線之上，電子指數則是距離5日線與月線僅差一步之遙，若是觀察加權指數與OTC指數，則是以中小型股為主的OTC明顯領先大盤，不僅穩居月線之上，甚至持續向季線位置靠攏，上周OTC指數彈幅高達5.81%，反映萬三附近底部已逐漸形成。
孫傳恕指出，下週四美國將公布10月CPI，目前市場預期將小幅下滑至8.1%，而核心CPI年增率則可能再創新高，預期年底前要見到核心CPI明顯降溫趨勢較為不易。但參考2000年以來，每逢CPI飆升觸頂後隔年，科技類股即呈現出色表現，有鑒於今年通膨已見頂，且未來聯準會貨幣調控力道可望放緩步伐，12月升息幅度預期2碼的可能性大增，不僅風險性資產的能見度有機會明顯提升，亦有利於以科技業為經濟主動脈的台股企業獲利表現。
在投資策略方面，孫傳恕說，雖然目前台廠企業獲利仍處於下修階段，2022年整體企業成長年增率為1.4%，進入2023年將由正轉負6.2%，台灣總經指標也轉趨弱勢，但股市往往率先經濟領先反應，預料2023年第1季GDP將落底，台股明年走勢將呈現先蹲後跳，投資人於今年第4季低檔時，不妨開始布局明年具有成長性的新能源車、高速運算、伺服器、資料中心等產業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。