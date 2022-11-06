剛獲選樂團主唱！19歲天才歌手YOSHI騎重機被撞死
日本天才歌手YOSHI（佐佐木嘉純）剛從選秀節目脫穎而出，即將綻放光芒之際，生命卻驟然而止！他昨（5）日騎重機直行時，迎面遇上在十字路口右轉的卡車撞擊，緊急送醫後，仍因頭部重創不治身亡，得年僅19歲，讓外界相當扼腕，警方已經以現行犯逮捕卡車司機，全力調查真相。
2003年出生的YOSHI，是港日混血兒，具有演員及歌手身分，也曾擔任伸展台模特兒，觸角廣及多種領域，13歲因出沒時尚圈後就知名度大開，2019年擔任電影《笨蛋太郎》男主角嶄露光芒，也以歌手身分出道，與他合作的演員菅田將暉盛讚他是超級巨星，很好奇這種天賦能獲得發揮或是扼殺，對YOSHI的未來相當期待。
最近，YOSHI剛參加由日本天團《X JAPAN》成員YOSHIKI製作的男團選秀節目《YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X》節目，通過層層考驗後，顏值、歌聲與實力都獲得好評，未來可望以主唱之姿，在音樂圈大展身手，未料成名在望的前夕卻遇上致命悲劇。
而YOSHI最為人知的是，與球星達比修有的前妻、35歲女星紗榮子曾有一段戀情，他17歲時參加活動結識女方，意外譜出母子戀，由於他的年紀與紗榮子的長子僅差4歲，當時女友還笑稱YOSHI像是她兒子，可惜這段戀情維持不久，就因各界反對被迫分手，當時YOSHI深受打擊，曾一度把自己關在家中。