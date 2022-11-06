南韓千萬網紅「脫衣曬腹肌」帥到像AI！起底曾演過BL網劇
▲南韓「千萬網紅」全昌河（전창하）曾演出BL網劇《First love, Again》，今年更擔任大鐘獎宣傳大使，網友也狂讚「帥到像AI」。（圖／翻攝自IG＠chang._.a）
在TikTok擁有2270萬名粉絲關注的南韓「千萬網紅」全昌河（전창하），近來積極朝演藝圈發展，不只曾演出BL網劇《First love, Again》，還因為好歌喉獲得演唱熱播韓劇《千元律師》第6首OST《Don't be late》的機會，今年更擔任大鐘獎宣傳大使，「真面目」也被韓網讚翻「以為是AI，沒想到是真人」、「帥到像AI」。
今年擔任大鐘獎宣傳大使的全昌河，皮膚白皙、五官清秀，在宣傳片中穿著黑色微高領上衣，以低沉性感嗓音和超撩笑容迷倒一堆粉絲，立刻在韓網引起熱議，「比好多線上藝人還帥」、「為何他沒有當偶像」、「這當藝人也可以吧」、「帥到像AI」、「很像NCT在玹＋VERIVERY岡旻的感覺，清純激帥型」、「以為是AI，沒想到是真人」、「太帥了吧」。 ▲南韓「千萬網紅」全昌河（전창하）被網友稱讚「帥到像AI」。（圖／翻攝自IG＠chang._.a） 從他的 ▲▼南韓「千萬網紅」全昌河（전창하）長相帥氣。（圖／翻攝自IG＠chang._.a） IG可以看到各式各樣的帥照，濃眉大眼的他，無論是穿正式服裝、休閒服還是性感浴袍都超適合，甚至還裸上身，大方秀出六塊腹肌，難怪引起如此大的轟動。 起底全昌河背景，他今年26歲，不僅TikTok擁有2270萬名粉絲關注，在IG坐擁347萬人追蹤、YouTube頻道也有42.5萬訂閱者，人氣超旺。且不僅演出BL網劇，他在YT也有翻唱盧廣仲的歌曲《刻在我心底的名字》，好歌喉更獲得演唱韓劇OST的機會，像是《千元律師》的第6首OST《Don't be late》，還有《Mouse》的《Steal Heart》，全面朝演藝圈發展，前途無量。（編輯：郭佩蓉） ▲全昌河（전창하）長相俊俏，在TikTok擁有2270萬名粉絲關注。（圖／翻攝自IG＠chang._.a） ▲南韓「千萬網紅」全昌河（전창하）秀出六塊腹肌。（圖／翻攝自IG＠chang._.a）