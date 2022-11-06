死亡+47！23歲男眼神呆滯、四肢發紺 確診3周後敗血症亡
中央流行疫情指揮中心表示，今天（6日）新增47例死亡，其中有2例年輕個案，其中一例為23歲男性，過去未接種過疫苗，有先天神經系統疾病，10/12快篩陽性確診，10/14出現眼神呆滯、呼吸喘、四肢發紺等症狀，因此收治住院，期間給予瑞德西韋治療，並轉入加護病房，但11月2日仍宣告不治，主要死因為敗血性休克併急性呼吸衰竭、急性腎衰竭。
發言人莊人祥指出，第二例為21多歲女性，曾接種3劑疫苗，患有神經系統疾病，10/29出現呼吸喘、發燒等症狀，快篩陽性確診，10/30症狀持續，伴隨咳嗽、喉嚨有痰，因此收治住院，同時給予瑞德西韋治療，11/3不幸逝世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。
另外，今天還新增1例特殊重症，患者為14歲男性，過去無慢性病史，曾接種2劑疫苗，11/2因車禍送急診，電腦斷層顯示有硬腦膜下出血、顱骨骨折，為保呼吸道暢通，立即進行插管，並使用呼吸器轉院至醫學中心進行腦部手術，術前快篩便呈現陽性，目前正在加護病房接受治療。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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