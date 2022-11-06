張清照競總成立　盧秀燕拜託全力支持不要分票

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張清照在前議長張清堂等人陪同下，由戰旗、舞獅舞龍隊引領進場，現場鼓聲大作，還有舞獅舞龍助陣，抽到5號的張清照，與沿途民眾擊掌give me five（5），也因兩旁群眾搶著與議長握到手、擊到掌，分享好運氣，短短100公尺走了近10分鐘才得以上台。
盧秀燕穿著兄弟象棒球裝亮麗出場，受到矚目；她搞笑模仿張清照，指每逢颱風來襲張議長就會打電話來交待要注意人民安全，另也爭取鰲峰山停車場、還有濱海橋等重大建設。她也強調一旦遇重大建設需要預算，她求助議長並告知原因，所以議長不只建設海線，台中都他卻是扶盤，這場張清照的選舉，比盧秀燕自己更重要。
現場更是大咖雲集，由前總統府祕書長廖了以親自為張清照披掛彩帶、曾立法委員江啟臣、楊瓊瓔到場助講、前議長張清堂、清水紫雲巖主委吳勝隆、清水農會總幹事顏秋月也到場表達力挺，爭取連任的氣勢高昂。
張清照致詞時以豐碩的政績向選民懇託，4年任內爭取海線國民運動中心、梧棲社宅、鰲峰山大型停車場、清水火車站跨站天橋、全國最標準自行車場、海生館內部工程、9條計畫道路等等不計其數，他的願望是讓海線能發展成為真正的副都心，人民生活更便利，他也感謝盧市長全力配合編列經費，讓海線有這麼多好建設。