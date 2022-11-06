「虐戀專業戶」成毅最心疼這個角色 想要72變超能力
成毅的古裝角色，總是被虐到比天花板還要高的層次，接受LiTV訪問時，談到連自己都心疼的是哪個角色？成毅說比《琉璃》裡司鳳更讓他心疼的，是《長安諾》的蕭成煦，「我覺得蕭成煦的際遇更虐些，司鳳雖然承受很多痛楚，但結局還是好的，可是蕭成煦則是一直到最後都沒好結果。」擁有許多仙俠劇代表作，戲裡「瞬間移動、時間倒轉、聽到對方心聲、千里眼」等神力，成毅最愛哪個？他最希望自己擁有72變，要是有這神力，便可少去不少穿著厚重古裝與戴頭套等梳化的時間。
為了《沉香如屑》、《沉香重華》這套戲，成毅遠赴新疆實地拍攝，除了吃了不少風飛沙，武打招式幾乎都是親自上陣，劇中⼀次飾演應淵、唐周與玄夜3個角色，成毅覺得唐周跟自己個性頗似，「唐周是個俠甘義膽的捉妖師，以除妖為己任，我當然也是比較重義氣的，因為我也是在闖蕩現實的江湖，講義氣才能走的長遠啊。」而玄夜是成毅第一次是演反派，這個角色什麼都要抓，演起來很帶感很過癮，「像『別再執著了，做我的帝后吧』、『愛情與天下我都不會放手的』等台詞，看到大家有共鳴，我自己也很開心。」
不過演到《沉香如屑》、《沉香重華》後，成毅又對「最虐VVIP」有新註解：「有場應淵受情罰的戲，應淵拒絕遺忘戀人顏淡而遭冰錐刺心之痛，記得演這場戲時，觀眾在鏡頭前看到是加上動畫特效的，而我當時則需要憑想像進入角色，去體驗應淵的痛苦與無助，這真是需要很大的信念感驅使，在那一刻我相信我就是應淵，與他感同身受，無論如何都絕不遺忘戀人的這件事。」
飽受情傷，演過破百次吐血橋段，粉絲都跟著被虐到肝腸寸斷，紛紛淚汪汪留言「要帶成毅回家照顧」，面對大批粉絲的淚海，成毅得知後俏皮說：「非常謝謝你們的支持，請多看我們的花絮，花絮裡，你會看到全組工作人員都在快快樂樂的拍戲，希望你們看了花絮時就不難過了喔。」