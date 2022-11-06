「最美植物店」有肉週年慶！7大好禮打卡免費送雞尾酒
▲「最美植物店」有肉SUCCULAND喜迎7週年慶「永恆植光」，即日起至11/25祭出入會禮、消費滿額贈、買盆送盆等7大好禮，不只可預約植栽設計師為植物健康檢查；每週五到店拍照打卡並標記「有肉」，還能免費喝Daily by Draft Land特製雞尾酒，可是內行才知的隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
號稱「最美植物店」有肉SUCCULAND在多肉植栽轉色的季節喜迎7週年慶，主打「永恆植光」以特製限定鏡面盆帶來燦亮，甚至映照出綠意相連的萬花筒效果。即日起至11/25還祭出入會禮、消費滿額贈、買盆送盆等7大好禮，植友們還可預約植栽設計師為植物健康檢查；每週五到店拍照打卡並標記「有肉」，就能免費喝Daily by Draft Land特製雞尾酒，可是內行才知的隱藏優惠。
「有肉」成功為熱愛植栽的朋友們營造別有洞天的小秘境，座落在大安區寧靜巷弄間，彷彿沙漠景觀的店面不定期打造特殊視野，今年週年慶呼應「永恆植光」主題，將常見於設計發財樹的「馬拉巴栗」，揀選稀有的粗壯品置於充滿巧思的櫥窗區，並於框外境地融入水晶，在璀璨光芒中可見利用雙向反射鏡效果、製造能無限延伸的立體錯視，在不同角度都能看出特殊的風景，引人入勝。
並以仿真樹藤結合平行鏡面的裝置藝術，在入口處打造出能上下無限延伸的視覺空間，塑造出一走進店內便墜入葉根相連的迴圈，象徵一頭栽進多肉植物的寶藏。門市也大量運用充滿反射效果的元素，輝映「永恆植光」意象，7週年慶的期間限定植品，便採用採鏡面盆壁設計正方盆型，為多肉展現截然不同的清新燦亮形象。
▲有肉店內以「鏡像」概念打造「永恆植光」。（圖／記者蕭涵云攝） 喜迎7週年慶暨官網重新改版，即日起至11/25，「有肉」祭出7大好禮歡迎植友們更親近綠意。會員入會禮即贈週年慶限定鏡面植栽、VIP入會禮可獲「有肉 X Fyber Forma 聯名植物袋」，外層選用呼應燦亮植光的杜邦泰維克環保材製成，可 ▲加碼消費不限金額，贈送當週最美銀色多肉。（圖／有肉提供） 容納四吋盆栽或做居家收納使用，還有鐵粉打算上班午餐時間當隨身小包揹去餐廳用餐。分享內行才知的隱藏優惠，週年慶期間每週五營業時間內，凡當日於有肉門市留影並於社群媒體分享標註「有肉」，就能免費喝Daily by Draft Land特製雞尾酒乙杯，有苦甜草本調性的Anniversary-Limited Edition及無酒精清爽的Succuland’s Pick可選。
而門市及網路商店皆享有三項週年期間限定禮，消費不限金額即贈送當週最美銀色多肉；購買任一盆器，贈迷你鏡面植栽；而且會員、VIP消費可享積分加乘1.25倍，加速晉升會員等級。更歡迎植友們提前預約時段，攜帶在「有肉」購買的盆器回到門市，讓植栽設計師將替植物健康檢查，病可獲得一包多肉植物專用土喔。
▲有肉 X Fyber Forma聯名植物袋。（圖／有肉提供） ▲植友回娘家，有肉提供基本健檢，並為多肉換介質。（圖／有肉提供） ▲7週年特製鏡面盆植品。（圖／記者蕭涵云攝） ▲週五隱藏限定Daily by Draft Land飲品。（圖／有肉提供） ▲有肉七週年慶即日起至11/25。（圖／有肉提供） ▲到有肉別忘了好好欣賞7週年慶裝置藝術，不同角度會有趣味和驚喜。（圖／有肉提供）