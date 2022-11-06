台北旅展倒數彩蛋現身！國泰「買票送票」　晶華住宿19折

▲沒想到ITF台北國際旅展進入倒數還有隱藏加碼彩蛋！各家旅遊業者展期最後兩天還狂祭好康，民眾快去搶起來。（圖／記者葉政勳攝）
▲沒想到ITF台北國際旅展進入倒數還有隱藏加碼彩蛋！各家旅遊業者展期最後兩天還狂祭好康，民眾快去搶起來。（圖／記者葉政勳攝）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-06 16:52:27

ITF台北國際旅展進入倒數階段，沒想到還有隱藏加碼彩蛋！明（7）天就是ITF閉幕式，今年恰逢國際疫情解封，根據台灣觀光協會截至昨天收攤統計，今年人潮比去年成長了54.2%，買氣相當驚人。正因如此，各家旅遊業者持續推出好康讓旅客們買好買滿，像是旅遊電商平台Klook全站1折券、日本環球影城買1送1、日韓Sim卡買1送1等，仍在攤位上持續瘋搶中；機票方面，國泰航空祭出「買票送票」超狂促銷，最高還可獲得30000亞洲萬里通里數，等同2張台北—香港來回機票。許多超值隱藏彩蛋都在明（11/7）最後展期現身，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理好優惠攻略，趕快趁最後時刻把好康搶起來！

我是廣告 請繼續往下閱讀
航空公司

✈華航：今天再加碼限量1,000張LINE Pay 1000元折價券，熱門三大全航點包括，台北－宿霧未稅4,800元起，台北－峴港未稅6,500元起，台北－清邁未稅7,000元起。

✈長榮：11/27前下單台北-宿霧航線，未稅最低價只要5,924元起。

✈國泰航空：旅展期間東南亞線全線1人折500元，全航點機票最高可享每人3000元折扣。推出「買票送票」活動，最高可獲得30,000「亞洲萬里通」里數，等同2張台北—香港來回機票。

▲華航今天再加碼限量1,000張LINE Pay 1,000元折價券；國泰航空激推買票送票。（圖／記者葉政勳攝）
▲華航今天再加碼限量1,000張LINE Pay 1,000元折價券；國泰航空激推買票送票。（圖／記者葉政勳攝）
旅行社

🚩雄獅旅遊：泰國旅遊5日，還能升等1晚VILLA，旅展價19,999元起；規劃帛琉4日及5日特色旅遊商品，並於ITF台北國際旅展期間搶先推出，現場下訂指定行程還可享2,000元折扣；「帛琉輕奢自由行」4日每人18,900元起、5日每人19,900元起；「帛琉頂級自由行」4日每人47,999元起、5日每人49,900元起；帛琉4日每人25,900元起、5日每人27,900元起，皆包含1日以上出海行程。

🚩東南旅遊：曼谷跨年煙火秀5日24,900元起，第二人再折6,000元。

🚩可樂旅遊：GO嗨泰國5日旅展含稅價23,888元起。

🚩鳳凰旅遊：12/28馬來西亞海島沙巴香格里拉奢華5天跨年團每人35,800元起，第二人現折3000元。

🚩五福旅遊：越南峴港1/6出發22900元起；德國慕尼黑8日旅展現場59900元；快閃巴黎6日49900元，免5萬就可以親身踩點周杰倫MV拍攝現場。

▲旅行社方面，五福旅遊快閃巴黎6日49900元，免5萬就可以親身踩點周杰倫MV拍攝現場；雄獅於ITF台北國際旅展期間搶先推出，現場下訂指定行程還可享2,000元折扣。（圖／記者葉政勳攝）
▲旅行社方面，五福旅遊快閃巴黎6日49900元，免5萬就可以親身踩點周杰倫MV拍攝現場；雄獅於ITF台北國際旅展期間搶先推出，現場下訂指定行程還可享2,000元折扣。（圖／記者葉政勳攝）
國內飯店

⭐晶華酒店：「晶采假期」精緻客房住宿券3588元（原價18827元，約19折）；「晶采假期．一泊二食」豪華客房住宿券5988元（原價23496元，約25折）；栢麗廳平日早餐雙人優惠折扣券1099元，買10張加贈1張單人早餐招待券（原價1936元，最高約54折）。

⭐台北遠東香格里拉：今天下午3-5點、明天（11/7）早上11:00開始，凡消費每滿15,000 元贈送6F cafe 平日下午茶兩客券一張，限量100張送完為止；另外還有超級好禮天天抽，11/7抽獎獎品為蘋果Iphone14 Pro Max 512GB（當日消費每滿9，999元就可兌換一張抽獎卷），買越多中獎機會就越大哦！ 

⭐寒舍集團：寒舍聯合住宿券旅展現場價3000元（原價13860元，約22折）；台北喜來登大飯店舒適客房雙人住宿券現場價3000元（原價13860元，約22折）；寒舍艾麗酒店精緻客房雙人住宿券現場價3000元（原價17325元，約17折）；喜來登十二廚平日自助午餐券4張現場價4600元（原價5676元，約81折，限量2000組；寒舍艾美探索廚房平日自助餐券4張現場價5600元（原價7436元，約75折，限量1500組）。

⭐圓山大飯店：除了住宿券只要3折起，餐飲券只要55折起的超值優惠以外。還有最受消費者歡迎的自助午晚餐券，以及展場限定宴會桌菜，還送密道導覽喔！

▲圓山大飯店、晶華酒店、寒舍集團等最後一天優惠持續狂搶中；台北遠東香格里拉明天消費額滿9999元就有一張抽獎券，最大獎可把iPhone14抽回家。（圖／記者葉政勳攝）
▲圓山大飯店、晶華酒店、寒舍集團等最後一天優惠持續狂搶中；台北遠東香格里拉明天消費額滿9999元就有一張抽獎券，最大獎可把iPhone14抽回家。（圖／記者葉政勳攝）
電商

⚡Klook：除了每整點舞台活動推出日本環球影城買1送11和日本sim卡買1送1，最後一天現場下單日本商品滿1,500元限量送Xpark門票1張，滿3,000加贈Klook品牌行李秤，使用LINE Pay結帳再送紅包，最高可獲得LINE Points 111點。另外，Klook線上旅展一路走到11月21日，活動期間在Klook下單100元以上就有機會抽中星宇航空「台北東京來回機票」。

⚡KKday：持續推出「海外在地特色體驗」、「機加酒」、「飯店/餐券」、「國旅」、「團體旅遊」五大類別的優惠商品。日韓部份推出北海道自由行5日22,800元起、東京自由行5日入住上野飯店12,999元起、沖繩4日機票5,999元起、東京5日機票9,999元起、大阪5日機票搭乘星宇航空14,800元起、韓國首爾和釜山6日機票5,999元起；更主打東南亞團體旅遊的過年檔期，馬來西亞5日38,888元起、峴港5日46,888元起，皆搭乘星宇航空，現場第二人再減1萬元；國內旅遊主打宜蘭五星萬豪酒店二日遊，旅展現場優惠價，每人只要1,341元，跨年活動則有台北101高空跨年煙火派對早鳥優惠價1,800元，席次剩不多，要搶要快。

▲Klook祭出旅展限定1折起的優惠，轉扭蛋還可抽星宇航空東京來回機票！（圖／台灣觀光協會提供）
▲Klook祭出旅展限定1折起的優惠，轉扭蛋還可抽星宇航空東京來回機票！（圖／台灣觀光協會提供）
▲旅展展期尾聲殺瘋了的還有電商KKday！力推東南亞團體旅遊的過年檔期，馬來西亞5日38,888元起、峴港5日46,888元起，皆搭乘星宇航空，現場第2人再現砍1萬元。（圖／台灣觀光協會提供）
▲旅展展期尾聲殺瘋了的還有電商KKday！力推東南亞團體旅遊的過年檔期，馬來西亞5日38,888元起、峴港5日46,888元起，皆搭乘星宇航空，現場第2人再現砍1萬元。（圖／台灣觀光協會提供）

旅展倒數！雄獅帛琉玩4天免2萬　KKday東南亞第2人砍1萬

逛完旅展看過來！4深度遊日本玩法公開　秘境溫泉搶先看

國門解封「最大旅展」登場！蔡英文：讓世界看見台灣觀光

解封旅展搶瘋！林氏璧曝「遊日黃金期 」：到東京做9件事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀