台北旅展倒數彩蛋現身！國泰「買票送票」　晶華住宿19折

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✈華航：今天再加碼限量1,000張LINE Pay 1000元折價券，熱門三大全航點包括，台北－宿霧未稅4,800元起，台北－峴港未稅6,500元起，台北－清邁未稅7,000元起。
✈長榮：11/27前下單台北-宿霧航線，未稅最低價只要5,924元起。
✈國泰航空：旅展期間東南亞線全線1人折500元，全航點機票最高可享每人3000元折扣。推出「買票送票」活動，最高可獲得30,000「亞洲萬里通」里數，等同2張台北—香港來回機票。
旅行社
🚩雄獅旅遊：泰國旅遊5日，還能升等1晚VILLA，旅展價19,999元起；規劃帛琉4日及5日特色旅遊商品，並於ITF台北國際旅展期間搶先推出，現場下訂指定行程還可享2,000元折扣；「帛琉輕奢自由行」4日每人18,900元起、5日每人19,900元起；「帛琉頂級自由行」4日每人47,999元起、5日每人49,900元起；帛琉4日每人25,900元起、5日每人27,900元起，皆包含1日以上出海行程。
🚩東南旅遊：曼谷跨年煙火秀5日24,900元起，第二人再折6,000元。
🚩可樂旅遊：GO嗨泰國5日旅展含稅價23,888元起。
🚩鳳凰旅遊：12/28馬來西亞海島沙巴香格里拉奢華5天跨年團每人35,800元起，第二人現折3000元。
🚩五福旅遊：越南峴港1/6出發22900元起；德國慕尼黑8日旅展現場59900元；快閃巴黎6日49900元，免5萬就可以親身踩點周杰倫MV拍攝現場。
國內飯店
⭐晶華酒店：「晶采假期」精緻客房住宿券3588元（原價18827元，約19折）；「晶采假期．一泊二食」豪華客房住宿券5988元（原價23496元，約25折）；栢麗廳平日早餐雙人優惠折扣券1099元，買10張加贈1張單人早餐招待券（原價1936元，最高約54折）。
⭐台北遠東香格里拉：今天下午3-5點、明天（11/7）早上11:00開始，凡消費每滿15,000 元贈送6F cafe 平日下午茶兩客券一張，限量100張送完為止；另外還有超級好禮天天抽，11/7抽獎獎品為蘋果Iphone14 Pro Max 512GB（當日消費每滿9，999元就可兌換一張抽獎卷），買越多中獎機會就越大哦！
⭐寒舍集團：寒舍聯合住宿券旅展現場價3000元（原價13860元，約22折）；台北喜來登大飯店舒適客房雙人住宿券現場價3000元（原價13860元，約22折）；寒舍艾麗酒店精緻客房雙人住宿券現場價3000元（原價17325元，約17折）；喜來登十二廚平日自助午餐券4張現場價4600元（原價5676元，約81折，限量2000組；寒舍艾美探索廚房平日自助餐券4張現場價5600元（原價7436元，約75折，限量1500組）。
⭐圓山大飯店：除了住宿券只要3折起，餐飲券只要55折起的超值優惠以外。還有最受消費者歡迎的自助午晚餐券，以及展場限定宴會桌菜，還送密道導覽喔！
電商
⚡Klook：除了每整點舞台活動推出日本環球影城買1送11和日本sim卡買1送1，最後一天現場下單日本商品滿1,500元限量送Xpark門票1張，滿3,000加贈Klook品牌行李秤，使用LINE Pay結帳再送紅包，最高可獲得LINE Points 111點。另外，Klook線上旅展一路走到11月21日，活動期間在Klook下單100元以上就有機會抽中星宇航空「台北東京來回機票」。
⚡KKday：持續推出「海外在地特色體驗」、「機加酒」、「飯店/餐券」、「國旅」、「團體旅遊」五大類別的優惠商品。日韓部份推出北海道自由行5日22,800元起、東京自由行5日入住上野飯店12,999元起、沖繩4日機票5,999元起、東京5日機票9,999元起、大阪5日機票搭乘星宇航空14,800元起、韓國首爾和釜山6日機票5,999元起；更主打東南亞團體旅遊的過年檔期，馬來西亞5日38,888元起、峴港5日46,888元起，皆搭乘星宇航空，現場第二人再減1萬元；國內旅遊主打宜蘭五星萬豪酒店二日遊，旅展現場優惠價，每人只要1,341元，跨年活動則有台北101高空跨年煙火派對早鳥優惠價1,800元，席次剩不多，要搶要快。