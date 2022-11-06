報警嚇壞唐寶寶！炸物店遭1星狂洗版 從Google地圖消失
新北市一位唐寶寶，本月4日向新北市永和一家炸物店點了40元炸物後，發現沒帶錢包後向店家道歉，不料老闆卻報警處理，還向其家長咆哮「我才不管他是什麼症，東西炸好了就是要付錢！」，消息一出，眾多網友肉搜該店家，並狂洗版1星負評，怒批店家「欺負弱勢」；稍早該業者已改為「永久停業」，不料現在更直接從Google地圖上消失。
該案緣起於一名母親在臉上書發文，表示自己的孩子是唐氏症寶寶，在4日下午想買炸物給阿公阿嬤吃，但點完餐後才發現忘記帶錢包，因此向老闆道歉，但店家老闆不但怒罵，還直接打電話報警，警方到場後，並聯絡唐寶寶家長。老闆得知對方患有唐氏症後，回應「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」，不理會家屬說法，更直言「我們很忙，哪有時間等」；事後也傳出，店家老闆還到派出所諮詢相關提告事宜，不過警方澄清，老闆僅是哭訴自己很倒楣，目前暫未提告。
事件傳出後，眾多網友感到忿忿不平，紛紛肉搜店家後給予1星負評，狂轟「第一次這麼憤怒，滿街都是滷味鹽酥雞，真的不差你這間友善店家」、「人性只值40元嗎」、「老闆真懂行銷，因為40元獲得高曝光度」；原本該店在Google地圖上的店面資訊為「永久停業」，稍早已直接從Google地圖上消失，現在已搜尋不到。
該名母親事後也發文表示「身為一位母親，我只是希望他能公平的對待孩子，難道出面跟孩子說聲道歉這麼困難嗎 ？」，同時也向關心這件事情所引發不安情緒的人表達歉意「現在我只想重新建立孩子的信心」。（編輯：林莞茜）