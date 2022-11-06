脫到剩Bra！五月天石頭老婆跳肚皮舞 網驚：比桂綸鎂辣
天團五月天的成員石頭參演電視劇《台北女子圖鑑》，飾演事業有成的肌肉男，和女主角桂綸鎂在健身房淋浴喇舌，還到摩鐵開房間激戰，與氣質女神深入交流，大膽尺度的畫面被其他團員狠虧很享受，不過，五月天成員的另一半也是各個貌美如花，石頭的老婆狗狗（路渟瀛）身材也非常火辣，她今（6）日秀出練習肚皮舞的服裝，上半身脫到只穿性感Bra，讓網友直呼：「比桂綸鎂還辣！」
狗狗（路渟瀛）和妹妹路沚瀛這對氣質姊妹花，分別嫁給五月天的石頭、怪獸，婚後相當低調，鮮少在公開場合放閃，讓另一半能專注事業，不受影響。相較於路沚瀛的IG全是寶貝兒子的可愛照，狗狗則是每天記錄生活與自拍照，總是一頭飄逸長髮、對著鏡頭燦笑，分享藝術畫作與時尚街拍，展現女性的優雅，微露酥胸也不在意。
她最近勤練肚皮舞，曬出與社團成員齊跳肚皮舞的影片，隨著強而有力的節奏不斷性感扭動腰部，因為身材高挑，站在眾人之間顯得高人一等，一舉手一投足都被放大，即使是肚皮舞初學者，練習時動作不算流暢，但穿上舞衣後，專業程度立刻加分，狗狗形容這就是「衣著的魔力」。
狗狗燦笑說，「試穿舞衣中，沒想到挑戰總是來得這麼快」，她和《台北女子圖鑑》裡的桂綸鎂一樣輕解羅衫，性感肚皮舞衣上點綴滿是金光閃閃的流蘇，勻稱身材與纖細腰部相得益彰，嗅出深V事業線，直接辣翻網友，猛誇她「認真的女人最美，您真的超棒的！」、「好美，加油」、「姐姐一定可以的！Fighting」