民調已拉近！力拚翻轉蔡英文講3遍：南投17年沒政黨輪替
繼昨天賴清德在埔里力挺，民進黨主席蔡英文今接力南投，到名間鄉為蔡培慧的「百工百業造勢大會」站台。蔡英文助講時連提3次「南投已經17年沒政黨輪替了」，並指雙方民調已拉近，「這是最有可能改變南投的一次」，她舉南投出身的林靜儀，在中二立委補選戰勝為例，強調只要鄉親有改變的決心、努力抓賄選，就能扳倒傳統地方派系和黑金政治，拚出屬於自己的未來。
副總統賴清德昨為蔡培慧站台時，提及前縣長李朝卿貪污事件和921地震一樣，是重創南投的人禍與天災。總統蔡英文今（6日）晚再強調，南投縣已17年沒政黨輪替，黑金、派系都是南投無法進步的原因。前縣長連88風災重建工程都要收回扣，法院判刑超過400年，蔡培慧選縣長不僅要對抗複雜的地方勢力、黑金派系，連車牌號碼都被對手的line群組公佈。她說這不是民主社會該有的現象，呼籲大家別讓蔡培慧一個人孤單、勇敢站出來當她的靠山。
蔡英文指這是場黑和白的戰爭、黑金派系政治和正直清廉的選擇，這場選舉蔡培慧努力至今，南投人開始展現想改變的意願，氣氛越來越強、民眾越來越熱情、蔡培慧和對手的民調也非常接近。她說南投已經17年沒政黨輪替，改變雖然不是件簡單的事，但只要人民團結，沒什麼不可能！蔡英文舉今年初的中二立委補選為例，對手的地方派系勢力雖然龐大，出身南投的林靜儀，還是打破了堅固的家族政治、贏得最後勝利。
蔡英文列舉蔡培慧擔任行政院中辦執行長的政績，並提醒支持者，在看好度和支持度越來越高之際，要努力抓賄選、抓買票，她喊話「大家再拚一下就當選了」！南投17年沒有換黨執政，這次換人換黨做看看，讓真正疼惜鄉親的人當縣長。
蔡培慧也批評，國民黨長期執政下，南投停滯太久，「有的人拚奇奇怪怪的觀光、有的人連莫拉克的救難財都要貪」。她強調南投需要有個人，將地方需求和中央資源牽成一線，「可以在田裡勞動、也可以和科技業連線」，從各個環節改變南投，帶動南投發展，讓年輕人回鄉安居。