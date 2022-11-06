拍片超支1700萬慘賣房 張作驥預言「徒弟」奪金馬獎
電影《夏日天空的那匹紅馬》今（6）日舉辦金馬影展世界首映，導演張作驥與製片高文宏一同出席記者會，分享拍攝此片2年半以來的幕後故事，因為撞上新冠肺炎疫情嚴峻期間，付出許多時間和金錢才順利完成拍攝。導演張作驥入圍本屆金馬獎導演獎項，卻不諱言大膽預測「徒弟」會得獎，讓眾人驚呼連連。
導演張作驥說自己很迷戀宜蘭的風光，特別是休耕期間稻田水影的怡人風景、狹窄的道路，一心就是想把宜蘭的風光給拍出來，無奈拍攝期間卻遇上新冠肺炎疫情和颱風擾亂，讓拍攝時間不斷延長，包下在蘇花公路入口處的飯店就花費新台幣200萬元，整體拍攝費用超支新台幣1,700萬元還因此賠售1棟房子，導演張作驥感嘆：「我是一個獨立製片這件事情，那要不要那麼辛苦，我一直很想做個榜樣告訴年輕人，（拍電影）不用那麼辛苦，但事實上真的是很辛苦。」同時透露下一部片會拍攝「疫情」故事，探討無法打疫苗的人，該如何面對大眾的眼光，導演張作驥喊道：「把我這兩年受的委屈都拍出來！」
第59屆金馬獎即將在11月19日盛大登場，導演張作驥入圍最佳導演獎項感想是：「沒什麼感覺，我拍戲又不是為了得獎！」並且直接預言另一位入圍者《哈勇家》導演陳潔瑤會得獎，還說：「我應該是5個入圍導演當中，最不可能得獎的。」導演張作驥也分享看過《哈勇家》的心得：「題材很特別，是她的原住民部落，一定只有她能拍，而且拍的很好。」導演張作驥憶起往事提及，陳潔瑤曾在自己公司當助理，兩人合作長達5年半的時間，一開始陳潔瑤直接跑來公司按門鈴問：「請問你缺不缺人？我剛畢業！」令他深感此人個性豪邁也看得出來很有潛力。