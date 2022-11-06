家鄉洗衫坑淨灘 周江杰親力親為

客家委會指導頭前溪城鄉好生活促進會所舉辦的洗衫坑音樂會，今年度迎來了第四屆，本次還製作了一段影片，細細道來洗衫坑的日常、歷史、和水源頭，這條孕育竹東人的河道上，可以是輕鬆的日常，也是有故事的地景空間，讓民眾重回洗衫坑，來一場親水新生活運動，今天的淨灘是音樂會的暖場活動，吸引不少民眾參加。
本身就是頭前溪城鄉好生活促進會常務理事的周江杰表示，他早上來到竹東中山橋下，參與洗衫坑淨灘活動，和一群關心河流的志工以及不同政黨的朋友，大家一起把堵塞已久的水溝清理，清掉厚重的落葉、掃去陳年的垃圾後，發現可愛的台灣原生種小螃蟹、大肚魚，證明當地水質還是不錯的。
周江杰也表示，洗衫坑從過去以來，就是竹東當地居民的親水空間，它不僅有休憩的功能，還有實用性，傳統婦女會在這裡一邊洗衣服一邊閒話家常，洗衫坑近幾年面臨權責不明、定位不清的治理問題，也有土地權屬的問題，他很希望當地河岸能夠恢復往日美麗風貌，會在當選上任後整合各局處職能，並主動和竹東鎮公所及中央相關單位合作，來解決這個問題。
頭前溪城鄉好生活促進會理事、竹東鎮民代表候選人葉日嘉表示，11月12日(六)下午1時的洗衫坑音樂會，邀請知名客家歌手劉榮昌、王鳳珠、洗衫坑舞集等在地社團體一同演出，節目相當精采，歡迎鄉親到場聆聽。
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