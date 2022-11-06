周江杰百工百業後援會造勢 蔡英文總統到場力挺

其他到場為周江杰站台演講的還包括民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方、內政部長徐國勇、客委會主委楊長鎮、經濟部長王美花；周江杰在會中授旗給45位來自各行各業的後援會會長，懇託他們當他的分身，在各個領域幫他拉票，場面氣氛熱鬧。
周江杰表示，目前地方政府相關單位沒有跟上世界的趨勢潮流和新竹縣未來發展的方向，所提出的種種園區規劃，都是20年前的，完全不符合新竹縣現在的需求；科技產業蓬勃發展，台積電在寶山鄉設研發中心，前幾天桃園龍潭科學園區擴建第三期也傳出好消息，新竹縣產業發展跟這些動態都息息相關，很可惜現在的相關單位並沒有做好規劃跟準備。
周江杰強調，他這次參選縣長提出「城鄉共好新新竹」的願景，靠著「山前線」的大眾快捷運輸系統政見，以及依托原來就有的浪漫台三線，發展智慧農業園區、科技服務園區、智慧物流園區，連結寶山鄉和竹科，台三線就會成為全新的智慧產業科技廊道，帶動新竹縣所有的鄉鎮均衡發展。
蔡英文表示，近幾年新竹縣受惠於竹科的擴散效應，有了長足的發展，地方政府如果能夠與中央聯手合作，具有無窮的發展潛力，並扭轉新竹縣長期停滯的困境。但很可惜看不到進步的動力，無從帶動地方的改變，地方政府兩手一攤，推給中央。造成建設的腳步，跟不上發展的腳步。
蔡英文強調，新竹縣的建設，中央一直都大力支持，但是地方的建設進度，既然現在的地方政府跑不動，新竹縣換周江杰來做，他已經想好方法解決地方的問題，也一定可以加速所有建設的進度，從教育到交通，周江杰要全面落實地方的公共基礎建設，中央地方一條心，新竹縣的發展才會更快速。
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