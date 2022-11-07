越南咖啡正夯！2022年出口額可望突破40億美元大關
每天早上來杯咖啡，是許多上班族啟動工作的儀式，過去常聽到的咖啡產地不外乎巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉等中南美洲國家，但其實位於東南亞的越南，已是目前全球第二大咖啡出口國。即使2022年受到通貨膨脹和國際貿易等不利因素影響，越南咖啡的出口仍相當強勁，預計今年出口總額將創新史上新高，可達40億美元。
根據越南農業與農村發展部最新數據顯示，2022年1至9月為止，越南咖啡出口額達約31億美元，相較於去年同期增長37.6%，數據成長的部份原因在於咖啡出口價格上漲，漲幅近22%，平均約為每公噸2280美元。越南咖啡主要出口市場為歐盟、美國、俄羅斯、日本和英國。其中歐盟是越南最大咖啡出口市場，佔越南2022年前8個月咖啡出口總量的39%，近49.07萬噸，出口總額達11億美元，數字持續成長中。
越南農業與農村發展部農村農業發展戰略與政策研究院指出，越南在出口歐盟國家中，比利時、西班牙、荷蘭、法國、葡萄牙等市場的咖啡出口較去年呈現大幅增長的趨勢，主因在於咖啡是歐洲民眾生活不可或缺的飲品，此外，《歐盟-越南自由貿易協定》（EVFTA）也讓越南咖啡進入歐盟市場時，擁有巨大的關稅優勢。