2022大腸直腸外科國際論壇 百位國內外醫師參與

2022「國際大腸直腸外科論壇」在中國醫藥大學新竹附設醫院舉行，首次導入達文西外接3D影像解決方案，將達文西手術實況的3D高解析度影像，透過即時影像處理技術搭配高畫質3D醫療顯示器，以同步視訊方式，將手術過程呈現於與會貴賓。院長陳自諒表示，新竹附醫成為北台灣達文西大腸直腸外科手術觀摩中心，今年來自國內外約百位大腸直腸外科醫師在不同空間或平台，可以觀看到和手術室中一致的真實3D畫面，透過實際案例幫助醫師觀摩學習，進行經驗傳承分享與討論，國內醫師不用出國，就可以學到最先進的達文西手術技術。
達擎總經理廖世宏表示，達擎在本次的論壇中提供「達文西外接3D影像解決方案」，可將達文西手術機器手臂的3D影像，透過即時影像處理技術轉換為成1080p的高解析度畫質，將3D擬真畫面即時呈現於32吋4K 3D醫療顯示器。在會議室觀摩的醫師們只要戴上偏光眼鏡，就能與執刀醫師看到同步的3D立體影像，如臨操作台現場，縮短達文西手術的學習曲線。
外科部部長沈名吟指出，中國醫藥大學新竹附設醫院截至今年10月底，已經進行151例達文西手術，包含大腸直腸外科，泌尿科，一般外科，婦科，耳鼻喉科以及減重外科等。院方重視醫療人才培育，國際大腸直腸外科論壇這項跨國醫學交流今年邁入第12年，今年來自台灣、法國、香港、英國、義大利、美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞十國醫師參與活動，希望透過更多醫療技術的整合，落實以人為本的在地醫療服務，並開拓醫療團隊的國際視野、提升國際醫學交流。
資訊室主任謝嵩淮表示，此次全球大腸直腸外科論壇，首次嘗試將達文西3D立體訊號從開刀房即時藉由光纖媒介同步傳輸至會議室，讓與會的醫師及專家在會議室如臨現場，全程感受及學習開刀的實境過程，藉由此次論壇的機會同時提升3D手術訊號傳輸品質，並優化手術資訊系統服務流程。