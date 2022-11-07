特企／HOLA雙11精選家具享優惠　打造慵懶小天地！

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極致慵懶美學！電動沙發及La-Z-Boy全系列 為你找到最舒適的躺臥角度
HOLA為滿足現代人生活的極致慵懶美學，推出電動皮沙發及La-Z-Boy全系列，其中甫上市的「奧丁零重力全牛皮雙電動沙發」採180度調整的零重力設計，以電動靠頭設計，直接躺臥就能找到最舒服角度，妥善支撐人體全身重量，外型設計更以現代簡約的風格、全牛皮材質更堅韌耐用，原價122,800元、雙11促銷價85,888元。HOLA雙11更以風靡美國近100年美國休閒椅第一品牌La-Z-Boy布款的卡其色、靛藍色布提供11,111元優惠（原價32,800元）。
HOLA雙11限時推出9大限量商品 寢臥區域冬季商品超優惠
HOLA精選9大商品讓消費者提早更新居家空間，寢臥區域精選冬天最愛的法蘭絨防靜電雙人保暖墊及經典簡約刷毛萬用毯2入組、90/10長效防蟎羽絨雙人冬被、弗蕾亞雙人長羔絨毯（粉色）、精選天絲床包雙人兩用被組推出限量優惠，廚房區域也推出經濟實惠的奧利塔最佳好油組（包含玄米油3入、精緻橄欖油1入）、義大利Flonal Dura不沾導磁28cm藍星炒鍋、元鍋JOHN's 台式炸醬麵（兩入盒）也推出買2盒送1盒的優惠套裝，HOLA雙11檔期11月4至11日，實體門市全館單筆實付滿2,500元送250元電子折價券，線上通路全站單筆實付滿1,200元現折100元，家具商品提供輕鬆成家方案，線上線下家具滿6萬元再折6千元、滿8萬元再折1萬2千元，讓你輕鬆與毛孩膩在一起！（合營及部分商品不適用此優惠，詳細活動辦法請參考門店公告及官方網站：https://bit.ly/3UnofIa ）