單身貴族站出來！Western Digital推薦光棍節專屬好禮

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為經常上山下海的影像創作者，儲存裝置便攜性與效能缺一不可！SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II V90 記憶卡錄製 8K、4K 和 Full HD 電影等級影片皆順暢不間斷，再搭配讀寫速度高達 2,000 MB/s 的 SanDisk Extreme PRO Portable SSD 進行傳輸與編輯，IP55 防水防塵等級與2 公尺跌落保護更能讓您安心儲存與創作。
針對追求優化影像製作流程的創作者，SanDisk Professional 模組化生態系統是您的好助手！將 PRO-BLADE SSD Mag 插入 PRO-BLADE TRANSPORT 外殼，即能連接至 USB-C 相機進行錄製，達儲存容量後僅需替換 PRO-BLADE SSD Mag 就能輕易擴展儲存空間，還有 2000MB/s 超高讀寫加速傳輸，順暢工作流程不成問題！
行動創作者最佳拍檔 雙用隨身碟串接多元裝置
若您習慣以 Android 手機記錄精彩生活，具備 Type-C 及 Type-A 雙介面的 SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type C 可輕鬆於不同裝置間傳輸檔案，金屬外殼與保護連接器的旋轉式設計更兼具時尚感與安全性！針對 iPhone 創作者，SanDisk iXpand Flash Drive Luxe 提供 Lightning 和 Type C 兩種連接頭，快速釋放手機空間。
此外，如果為可擴充記憶體手機，搭配 SanDisk Extreme microSD 記憶卡寫入速度高達 190MB/s，可支援拍攝高畫質影片和高解析度相片，讓您盡情揮灑創意、發揮手機拍攝潛能！
絕對不雷的超強戰友 WD_BLACK 系列一同征服電競世界
專為電競玩家設計的 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 具備高達 7,300MB/s 讀取速度與 6,300MB/s 寫入表現，玩家因此能以巔峰狀態面對關鍵對決時刻。而散熱片版本更能確保最佳效能，在遊戲世界中雖然光棍但絕不卡頓，展現堅強電競實力！
WD_BLACK P40 Game Drive SSD 設計輕巧抗震，專為行動儲存裝置玩家打造，方便隨身攜帶及與朋友一起享受遊戲；其相容於電腦、PlayStation 以及 Xbox，同步搭載 USB 3.2 Gen2x2 介面與高達 2,000MB/s 讀取速度，RGB 照明（僅限 Windows）功能更能在快速與對手一決勝負之際展現個人風格！
手遊玩家神隊友 專用記憶卡隨時隨地加入遊戲
面對分秒必爭的手機遊戲，SanDisk Extreme microSD 手遊記憶卡助玩家在對決時迅速取勝；支援 AAA/3D/VR 遊戲圖形和 4K 高畫質影片，並搭載 A2 應用程式，不管身在何處都能瞬間進入遊戲，加值玩家戰鬥體驗！另外，最高達 256GB 的儲存空間可容納更多遊戲，不必再忍痛刪除。
Switch 玩家則絕不能錯過 Nintendo Switch 專用 SanDisk microSDXC 記憶卡，最多能擴增 512GB 的空間，無痛收藏所有喜愛的遊戲，終身有限保固也讓您打遊戲無後顧之憂！
完美適用遠距及實體辦公的職場萬能助理 大容量可攜式儲存裝置機動待命
對日理萬機、行程滿檔的商務人士而言，檔案管理的重要性不言而喻。輕巧的 WD My Passport SSD 擁有高達 4TB 的大容量，高達 1050MB/s 的讀取速度與 1000MB/s 的寫入速度伴你迎戰快速變動的工作日常！此外，加密功能與耐衝擊設計更大幅提升資料安全與耐用性。想進一步擴展儲存空間，WD My Passport HDD 最高提供 5TB 容量且內含備份軟體，簡約黑白設計風格還能展現幹練與專業。
此外，也可選用雙用隨身碟 SanDisk Ultra Dual Drive Luxe、SanDisk iXpand Flash Drive Luxe，透過手機輕鬆跨裝置傳輸檔案，提升工作彈性！
新世代最佳拍檔 潮流 3C 留存珍貴回憶
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C 同時擁有 Type-A 介面，亮麗的色系搭配旋轉式設計，不僅能展現充滿活力的自我風格，搭配方便鑰匙孔設計，能隨手拿取不怕遺失。身為重視環境議題的新世代，儲存裝置當然也要追求環保！70% 以上採再生塑料製成的 SanDisk Ultra Eco USB 3.2 隨身碟容量高達 512 GB，保護檔案的同時也要展現環保態度！
不論你要隨時存取學校作業、影音資料，還是追求更大容量儲存空間，WD Elements SE SSD 1TB 版本不到 2000 元，剛接觸 SSD 的新世代也能無痛入手；同步配備 2 公尺防摔保護與輕巧設計，完美符合新世代率性節奏。
Western Digital推薦光棍節專屬好禮