飯店狂見體重計！她怨「放這幹嘛」 網曝神功能：超實用
飯店裡頭有許多設計，都是為了讓房客住得更加舒適，不過近日就有一名網友在網路上表示，她入住飯店時竟發現裡頭連體重計都有，對此感到相當困惑，因此發文求解，貼文曝光後，許多常出國的網友出面解釋超實用功能：「可以測量行李箱有沒有超重！」
該名網友在臉書「爆怨公社」中貼文，她表示入住飯店時，看到梳妝台下方放有體重計，但通常飯店都是遊客及商業人士入住，不解飯店為何在房間內放置，因此好奇問：「我就抱怨一下，為什麼飯店的浴室需要放一台體重計？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「讓你早餐buffet能少拿一點」、「教你先秤秤體重，再評估是否可以坐在梳妝台」、「哪是體重計？是罪惡感測量機」、「要讓客人賓至如歸，面對現實」、「你秤了以後就不會去餐廳吃buffet了」、「棒完賽再來量，避免藉口是宿便才讓體重增加的」。
也有網友分享「超實用功能」，「可以測量行李箱有沒有超重」、「量行李箱有沒有超重」、「給你稱行李用的」、「出國的人很需要，斷捨留，標準就是重量，我出國必帶量重量的東西」、「方便你秤行李」、「給要上飛機的旅客秤行李重量的」。還有人指出，「比照國外旅館常態，類似像飯店都會放聖經的意思，還有就是飯店星級評鑑也有這一個項目」。（編輯：賴禹妡）