蔣萬安「抗中保台」DNA？曹興誠諷：爸爸去中國吃吃喝喝
聯電前董事長曹興誠今（7）日特別與民進黨台北市長候選人陳時中同台，出席「為阿中部長說幾句公道會」座談會，對於國民黨候選人蔣萬安自稱有「抗中保台」的DNA，曹則說蔣萬安祖父前總統蔣經國強調對陸三不政策，父親蔣孝嚴卻到中國吃吃喝喝，還去習近平的家宴，反問「你到底是哪一個DNA？」
曹興誠指出，日前辯論看到蔣萬安高呼保護中華民國主權，但首先要知道何謂主權，主權是實體國家最高且獨立自主的政治權力，擁有最高、排他與獨立這樣的性質才叫主權，而國民黨不承認台灣有獨立自主的政治權力，並反對台獨，這就是反對台灣主權，說什麼兩岸同屬一個中國，已經違反主權至高無上的定義，所以今天國民黨或蔣萬安，如果要維持中華民國主權，就應該是支持總統蔡英文的兩國論。
曹興誠說，國民黨不敢講台灣獨立，一天到晚談一中，這就是傷害甚至是剝奪台灣主權，呼籲蔣萬安不要逃避這個問題，希望要把這個問題發散出去。
曹興誠指出，蔣萬安自稱有「抗中保台」的DNA，其祖父前總統蔣經國對陸強調三不政策（不接觸、不談判、不妥協），結果父親蔣孝嚴不僅去中國吃吃喝喝，甚至參加習近平家宴，質疑蔣萬安到底是哪一個DNA。
曹興誠說，將來做首都市長對於主權觀念不容混淆，中過就是敵國，反對以任何理由武力犯台，若中共武力犯台，那國民黨應該要站在最前線抵抗，因為一中憲法是國民黨所訂，也不容蔣萬安花言巧語。