愛雅曝改名前人生觀 赴北京發展再返台「不易對人動心」
愛雅（本名張宇慧）曾與許孟哲有過一段情，分手後決定低調談感情，連上月與老公「W先生」登記結婚，也是今（7）日才爆出。事實上，愛雅過去在節目《女人我最大》上，分享自己改名前的人生觀，後來獨自到北京發展後再返台，她坦言事業心變很強，在感情上，也比較不容易對人動心。
愛雅過去使用「張艾亞」藝名已6、7年，當時被命理師建議要改名時，還有些捨不得，而最後讓她決定改名的契機，就是要去北京發展，給自己重新開始的機會，於是就聽從命理師說「愛情、事業都會旺」，改名為愛雅。愛雅自認改名後，事業方面確實有步步高升，「搬去北京3年多，雖然前半年比較辛苦，但後來我就拍了8部戲。」
愛雅也透露雖然本名沒改，不過改藝名後，在事業心確實有些差異，「我叫張艾亞時，會覺得事業、感情和家庭要同時存在、達到平衡，人生才算圓滿。」坦言趁著衝勁還在，到北京工作後，對於感情觀確實有改變，「儘管有人追我，我都覺得先不要，回到台灣，繼續沿用『愛雅』，我變得比較不容易對人動心，我覺得這是最大的差異。」愛雅在北京達到給自己的事業目標後，返台後又接演戲劇，近來又升格人妻，愛情、事業兩得意。