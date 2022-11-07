愛雅曝改名前人生觀　赴北京發展再返台「不易對人動心」

▲愛雅曝改名前人生觀。（圖／愛雅臉書）
▲愛雅曝改名前人生觀。（圖／愛雅臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-11-07 13:50:29

愛雅（本名張宇慧）曾與許孟哲有過一段情，分手後決定低調談感情，連上月與老公「W先生」登記結婚，也是今（7）日才爆出。事實上，愛雅過去在節目《女人我最大》上，分享自己改名前的人生觀，後來獨自到北京發展後再返台，她坦言事業心變很強，在感情上，也比較不容易對人動心。

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▲女星愛雅（張艾亞），今（7）日爆出她一個月前就現身戶政事務所低調登記結婚。（圖／翻攝自愛雅臉書）
▲愛雅上月與老公「W先生」登記結婚。（圖／愛雅臉書）
愛雅過去使用「張艾亞」藝名已6、7年，當時被命理師建議要改名時，還有些捨不得，而最後讓她決定改名的契機，就是要去北京發展，給自己重新開始的機會，於是就聽從命理師說「愛情、事業都會旺」，改名為愛雅。愛雅自認改名後，事業方面確實有步步高升，「搬去北京3年多，雖然前半年比較辛苦，但後來我就拍了8部戲。」

愛雅也透露雖然本名沒改，不過改藝名後，在事業心確實有些差異，「我叫張艾亞時，會覺得事業、感情和家庭要同時存在、達到平衡，人生才算圓滿。」坦言趁著衝勁還在，到北京工作後，對於感情觀確實有改變，「儘管有人追我，我都覺得先不要，回到台灣，繼續沿用『愛雅』，我變得比較不容易對人動心，我覺得這是最大的差異。」愛雅在北京達到給自己的事業目標後，返台後又接演戲劇，近來又升格人妻，愛情、事業兩得意。

▲愛雅改名後，變得不易對人動心。（圖／女人我最大YT）
▲愛雅改名後，變得不易對人動心。（圖／女人我最大YT）

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