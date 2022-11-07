Gino勁宥性侵入獄！Toyz見對方1想法狂笑：進去有得受了

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沒想到Toyz話題一轉，竟用過來人、學長的身分，教學「監獄私房菜」，包括把泡麵捏碎倒入白粥，以及科學麵捏碎加肉鬆，過程中，Toyz還不斷調侃Gino，「學長在講的都沒在聽欸！你進去有得受了你」、「還嫌乾，連學長面子都不給了還想混得下去？死好真的！」
有趣的是，由於Gino是性侵罪入獄，Toyz也提醒對方要小心，想不到Gino的問題都非常天真，像是無法忍受二手菸、能不能看Youtube或滑手機等等，這讓Toyz非常傻眼，「你以為在住飯店啊？Are you serious？」。
最後Toyz也承諾Gino，會幫他準備會客菜，好維持監獄裡的人際關係，此時，Gino坦承自己早就知道會有這件事，這讓Toyz忍不住笑噴，也讓Gino無奈說著，「可以不要笑成這樣嗎？」結果Toyz竟回「你哭著也要面對，笑著也笑面對嘛」並要對方樂觀一點。
影片曝光後，大家紛紛笑翻，「Gino一臉正經討教真的好好笑，直播太屌了，企劃鬼才！」、「注意看，這個男人叫小劉，左邊那位都要進去蹲4年10個月了，他還在嬉皮笑臉」、「原本是來爭論的，結果到最後直接變成學長教學弟怎麼在監獄生存」、「最後的學長傳承，學弟的虛心求教，是真的好看，笑死。」（編輯：詹鎰睿）
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