Gino勁宥性侵入獄！Toyz見對方1想法狂笑：進去有得受了

▲Toyz邀請即將入獄的Gino勁宥上直播，結果讓網友通通笑翻。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
▲Toyz邀請即將入獄的Gino勁宥上直播，結果讓網友通通笑翻。（圖／翻攝自Toyz YouTube）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-07 14:44:392022-11-07 14:52:13

台灣知名網紅Gino勁宥（莊凱博），因2020年爆出二度性侵同工作室的女直播主，最終二審確定遭判入獄4年10個月。即便Gino事後不斷透過影片喊冤，但網友通通不買單。怎料，遊戲實況主Toyz竟邀請Gino上直播訪談，結果後面完全大歪樓，甚至親自教學監獄眉角，暗示對方要好好進去蹲，整個過程都超級爆笑。

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在昨（6）日直播中，Toyz先是詢問Gino整個性侵事件的來龍去脈，結果不僅疑點重重，還讓被害人氣到直接Call in當面對質，就連圈內好友葉式特工也捐贈3000千元力挺女方，「我今天要說，如果這件事是XXX捏造要污衊Gino，我退出YouTube。受害者站出來對質，需要很大的勇氣！」

▲Toyz邀請即將入獄的Gino勁宥上直播，結果讓網友通通笑翻。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
▲Toyz還以學長的身分，教對方監獄眉角以及美食。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
沒想到Toyz話題一轉，竟用過來人、學長的身分，教學「監獄私房菜」，包括把泡麵捏碎倒入白粥，以及科學麵捏碎加肉鬆，過程中，Toyz還不斷調侃Gino，「學長在講的都沒在聽欸！你進去有得受了你」、「還嫌乾，連學長面子都不給了還想混得下去？死好真的！」

有趣的是，由於Gino是性侵罪入獄，Toyz也提醒對方要小心，想不到Gino的問題都非常天真，像是無法忍受二手菸、能不能看Youtube或滑手機等等，這讓Toyz非常傻眼，「你以為在住飯店啊？Are you serious？」。

▲被害人Call in 給Toyz，讓兩人當面對質，也引起大家討論。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
▲被害人Call in 給Toyz，讓兩人當面對質，也引起大家討論。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
最後Toyz也承諾Gino，會幫他準備會客菜，好維持監獄裡的人際關係，此時，Gino坦承自己早就知道會有這件事，這讓Toyz忍不住笑噴，也讓Gino無奈說著，「可以不要笑成這樣嗎？」結果Toyz竟回「你哭著也要面對，笑著也笑面對嘛」並要對方樂觀一點。

影片曝光後，大家紛紛笑翻，「Gino一臉正經討教真的好好笑，直播太屌了，企劃鬼才！」、「注意看，這個男人叫小劉，左邊那位都要進去蹲4年10個月了，他還在嬉皮笑臉」、「原本是來爭論的，結果到最後直接變成學長教學弟怎麼在監獄生存」、「最後的學長傳承，學弟的虛心求教，是真的好看，笑死。」（編輯：詹鎰睿）

▲Toyz邀請即將入獄的Gino勁宥上直播，結果讓網友通通笑翻。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
▲Toyz長達2小時的影片，登上發燒第一。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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