廣州連續2天確診破千　網友微博廣東話狂罵洩憤

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據廣州日報，廣州市6日晚召開疫情防控工作會議，對疫情防控工作進行再動員、再部署。
會議強調，現在是廣州市疫情防控「最吃勁、最關鍵的時期」，要全力實行社會面管控，精細劃定網格，嚴控社會面人員流動，以及爭分奪秒加快轉運速度，做到「即查即轉、應隔盡隔、當日清零」，徹底斬斷疫情傳播鏈等。
海珠區仍是今次廣州市疫情重災區，5日新增1253例本土病例。廣州市疾病預防控制中心黨委書記、新聞發言人張周斌6日表示，目前海珠區新增感染者數量創新高，很大程度是因為Omicron變異株傳播速度快、隱蔽性強，而且病毒在樓棟密集巷道狹窄的環境中，極易造成氣溶膠傳播。
她表示，新增感染者絕大多數來自中高風險區域，以及隔離酒店隔離人員，顯示針對於中高風險區域高度聚集的風險人群，實施限制流動、全覆蓋核酸篩查，以及轉運隔離、降低人口密度等，有助及時發現感染者並減少疫情外溢風險。
不過，網友似乎對於廣州市當局未能控制疫情非常不滿，不少人在微博上以廣東話留言狂罵，當中甚至夾雜了粗口。
有網友說「全民陪你癲（瘋），越控新增越多，搞咗（ 做了）大半個月仲（還）可以日增800例，不如頒個防控最爛獎過（給）你哋（們）好唔（不）好？」
另有網友表示，「我再說一遍我不怕陽性，我怕靜默買不到吃的，買不到藥品。不讓去上班沒有工資。」有網友說，「新增一千多例？搞邊科（幹什麼）」
另有網友說「黃碼話黎就黎(說來就來)…一個黃碼比（給）你然後就喊封區封埋（了）個小區，我到底去唔（不）去驗，真是無唸（想）到廣州會有這一日。」
有網友表示，因為微博對廣東話識別能力有限，所以仍可看到這些狂罵當局的廣東話留言。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1111107