趙天麟轟柯志恩壓榨學生　「支持18歲公民權是最大諷刺」

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此外趙天麟說，柯志恩竟連資料都引用錯誤，新聞稿昨為證明「限制記者採訪」修法無誤，還引用教育部「加強維護學生安全及校區安寧實施要點」，但該規定早在3年前廢止，拿不存在的規定來證明自己沒有做錯，柯引用「幽靈條文」還曲解規定，未來入主市府，豈不亂引法條，為所欲為，危害市民權益。
資深記者出身的的立委林楚茵說，對柯志恩當年打壓記者在學校採訪非常不齒，更對柯竟用校園安全、師生肖像權與隱私權等爲藉口，作為採訪要事前向校方申請的理由，還反問「難道記者能隨便帶攝影機進入宿舍嗎？」，
林楚茵說，媒體在大學校園進行採訪，最重要的應是得到受訪者的同意，而非校方，校園是開放空間，只要師生同意接受採訪，校方無權篩選媒體採訪對象，記者更不會隨意進入宿舍這種私領域空間來採訪。若照柯志恩的邏輯，那以後在社區大樓採訪是否要經管委會主委同意，在街頭訪問也要得到里長同意。
林智鴻則說，柯志恩越描越黑，用曲解法規與常理的方式為自己打壓學生言論自由行為開脫，更批評學生是因政治私利被誘使、被民進黨候選人誤導與政治操作工具等，完全不相信學生的自主性，跟其宣稱支持18歲公民權論調相去甚遠。
李雅慧表示，柯志恩連日來用各種話術，解釋自己過去的學費主張與住宿費暴漲24%等言論，而至今柯志恩仍未否認自己主張漲學費，其澄清內容稱漲學費不是唯一手段的說法，更是模稜兩可，且柯新聞稿提及「即便要漲，也是為了要讓孩子有更好的教育環境」，反問要多好的教育環境就可以漲學費。
另柯志恩於2014年將住宿費暴漲24%，李雅慧說，柯辦稱最後有獲得學生代表同意，完全不顧當時學生會長的反對意見上了《中國時報》，顯見柯志恩眼中只有贊成她意見的人，而根據淡江大學當年財報顯示，2014年7月底現金與銀行存款仍有10.87億元，質疑這樣的資本怎會無法擔負當時柯聲稱7千萬元的宿舍所有修繕費用，究竟是邏輯死亡還是裝傻。
黃雍琇指出，柯志恩把自己當成學生的皇太后，把學務處當成學生會的太上皇，所以才把《學生會選罷法》中「投票前一天不得從事競選活動」這樣的條文拿到學務處的會議上審，如今卻又完全推回給學生會，還批評踢爆的高雄學生不是讀淡江，不懂淡江更藐視淡江。
黃雍琇反問，不是高雄人的柯志恩，可以在不熟悉高雄的情況下，數個月來對高雄市政說三道四，以她對學生的標準，是否自己該閉嘴、退選，否認被學生指控「把反漲學費學生趕出會議」卻只敢誣指批評者「引用錯誤報導」，而不敢提告、檢舉他們所引用的《公視新聞網》是做假新聞，完全是徹底的「雙標仔」。
最後趙天麟、林楚茵、林智鴻、李雅慧、黃雍琇向柯志恩喊話，若其能誠懇面對過去言行或主張的缺失，虛心道歉，恐怕還能挽回一點大家失去的信任，未料竟以幾近耍賴的方式，用競辦新聞操作，來羞辱在高雄土生土長、關心公共事務的子弟，高雄各界會用更多公民自主的力量，來抵制這位失格、失能又失德的市長候選人。