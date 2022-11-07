趙天麟轟柯志恩壓榨學生　「支持18歲公民權是最大諷刺」

▲趙天麟與林楚茵等人召開記者會，轟柯志恩打壓學權，更是國民黨聲稱支持18歲公民權的最大諷刺。（圖／趙天麟辦公室提供）
▲趙天麟與林楚茵等人召開記者會，轟柯志恩打壓學權，更是國民黨聲稱支持18歲公民權的最大諷刺。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-11-07 14:52:18

民進黨立委趙天麟、林楚茵與高雄市議員林智鴻、李雅慧、市議員候選人黃雍琇，今（7）召開記者會，指稱國民黨高雄市長候選人柯志恩遭爆「將反漲學費學生趕出會議」、「支持私校學費自主」、「暴漲宿舍費24%」、「主導修戒嚴校規」，卻回應稱學生是政治操作工具，非但不為過去言行道歉，還上演砲打學生劇碼，更是國民黨聲稱支持18歲公民權的最大諷刺。

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趙天麟表示，柯志恩為維護自己關心教育的清新形象，不惜犧牲格調，也要用話術來掩蓋真相，但這些話完全禁不起考驗，比如各校「學生獎懲辦法」不論是修法或處罰，完全就學務長所掌理，絕不可能是其口中所稱「總務處」的工作，還推託這樣的修法進到校務會議「沒有主導權」，完全是欺騙大眾。

此外趙天麟說，柯志恩竟連資料都引用錯誤，新聞稿昨為證明「限制記者採訪」修法無誤，還引用教育部「加強維護學生安全及校區安寧實施要點」，但該規定早在3年前廢止，拿不存在的規定來證明自己沒有做錯，柯引用「幽靈條文」還曲解規定，未來入主市府，豈不亂引法條，為所欲為，危害市民權益。

資深記者出身的的立委林楚茵說，對柯志恩當年打壓記者在學校採訪非常不齒，更對柯竟用校園安全、師生肖像權與隱私權等爲藉口，作為採訪要事前向校方申請的理由，還反問「難道記者能隨便帶攝影機進入宿舍嗎？」，

林楚茵說，媒體在大學校園進行採訪，最重要的應是得到受訪者的同意，而非校方，校園是開放空間，只要師生同意接受採訪，校方無權篩選媒體採訪對象，記者更不會隨意進入宿舍這種私領域空間來採訪。若照柯志恩的邏輯，那以後在社區大樓採訪是否要經管委會主委同意，在街頭訪問也要得到里長同意。

林智鴻則說，柯志恩越描越黑，用曲解法規與常理的方式為自己打壓學生言論自由行為開脫，更批評學生是因政治私利被誘使、被民進黨候選人誤導與政治操作工具等，完全不相信學生的自主性，跟其宣稱支持18歲公民權論調相去甚遠。

李雅慧表示，柯志恩連日來用各種話術，解釋自己過去的學費主張與住宿費暴漲24%等言論，而至今柯志恩仍未否認自己主張漲學費，其澄清內容稱漲學費不是唯一手段的說法，更是模稜兩可，且柯新聞稿提及「即便要漲，也是為了要讓孩子有更好的教育環境」，反問要多好的教育環境就可以漲學費。

另柯志恩於2014年將住宿費暴漲24%，李雅慧說，柯辦稱最後有獲得學生代表同意，完全不顧當時學生會長的反對意見上了《中國時報》，顯見柯志恩眼中只有贊成她意見的人，而根據淡江大學當年財報顯示，2014年7月底現金與銀行存款仍有10.87億元，質疑這樣的資本怎會無法擔負當時柯聲稱7千萬元的宿舍所有修繕費用，究竟是邏輯死亡還是裝傻。

黃雍琇指出，柯志恩把自己當成學生的皇太后，把學務處當成學生會的太上皇，所以才把《學生會選罷法》中「投票前一天不得從事競選活動」這樣的條文拿到學務處的會議上審，如今卻又完全推回給學生會，還批評踢爆的高雄學生不是讀淡江，不懂淡江更藐視淡江。


黃雍琇反問，不是高雄人的柯志恩，可以在不熟悉高雄的情況下，數個月來對高雄市政說三道四，以她對學生的標準，是否自己該閉嘴、退選，否認被學生指控「把反漲學費學生趕出會議」卻只敢誣指批評者「引用錯誤報導」，而不敢提告、檢舉他們所引用的《公視新聞網》是做假新聞，完全是徹底的「雙標仔」。

最後趙天麟、林楚茵、林智鴻、李雅慧、黃雍琇向柯志恩喊話，若其能誠懇面對過去言行或主張的缺失，虛心道歉，恐怕還能挽回一點大家失去的信任，未料竟以幾近耍賴的方式，用競辦新聞操作，來羞辱在高雄土生土長、關心公共事務的子弟，高雄各界會用更多公民自主的力量，來抵制這位失格、失能又失德的市長候選人。

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