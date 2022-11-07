台北旅展最後1天！民眾瘋搶1折好康 長線遊歐最高省1萬
▲今天ITF台北國際旅展進入最後1天，不少彩蛋都紛紛在今天釋出。《NOWnews今日新聞》記者實際觀察，展場內各攤位買氣仍相當不錯。（圖／記者汪睿琦攝）
ITF台北國際旅展今（7）日進入最後1天，不少彩蛋都紛紛釋出，例如雄獅旅遊特別加碼長線最高折1萬，五福旅遊推第二人同行減免折扣，
晶華酒店4天展期下來業績更是突破1億元，比去年更上一層樓。《NOWnews今日新聞》記者實際觀察，現場人潮雖然沒有前3天這麼踴躍，不過各攤位買氣仍相當不錯。直擊民眾購物袋，有人拿了滿滿的日本行程報名表，就是指定想好好去日本玩個夠本；也有民眾為了電商的限量好禮特地來朝聖，順便抽扭蛋碰運氣。更有消費者帶著孩子到現場，一口氣買了20多張晶華酒店餐券、住宿券，還打算去日本攤位看看遊樂園有沒有特惠，準備帶小朋友走上久違的旅行，相當大手筆。
民眾彭先生這次來就是主攻日本，到處去攤位上拿報名文宣以及業者送的小禮物，喜愛日本文化的他還特別在東京攤位與戰利品合照。彭先生說，這次出去應該會一口氣安排5到6天的假期自由行。這幾天逛展下來，認為本屆「最佳人氣獎」絕對是日本攤位莫屬，研判大概是台灣旅客真的被關久了，想念日本的心情相當澎湃。
另一位消費者李小姐雖然還沒購買商品，不過因為近期有想去韓國的規劃，對攤位上的整點舞台相當感興趣，鎖定「日韓sim卡買1送1」、「1折券瘋搶」等好禮發送，準備在最後關頭搶便宜。
▲彭先生說這次來就是主攻日本，到處去攤位上拿報名文宣以及業者送的小禮物，喜愛日本文化的彭先生還說這次出去應該會一口氣安排5到6天的假期自由行。（圖／記者汪睿琦攝） ▲Klook每天都有活動好禮，民眾李小姐正在扭扭蛋抽星與航空機票。（圖／記者汪睿琦攝） 國旅在本屆旅展人氣不亞於國外商品，民眾葉先生一口氣買下20幾張晶華住宿券、餐券。他表示，因為女兒非常喜歡住飯店，家人們也很愛吃晶華的餐廳，所以趁這次優惠趕快買齊。另外陳先生在老爺酒店攤位前勤做功課，表示想主攻礁溪老爺酒店住宿券，冬天來臨家中老小都喜歡泡溫泉，因此決不放過這次優惠機會，趕快來買。 ▲李小姐說雖然還沒購買商品，不過因為近期有想去韓國的規劃，因此對稍後攤位上的整點舞台發送「日韓SIM卡買一送一」相當感興趣。（圖／記者汪睿琦攝）
事實上，旅展最後一天旅行社也紛紛祭出超殺優惠搶攻最後一檔商機，雄獅旅遊特別加碼長線最高折1萬！推薦「旅展限量瑞士10日」原價109,900元起，旅展下殺每人99,900元起；「直飛土耳其11日」踩點世界文化遺產，旅展限定價39,900元起。短線方面「泰國曼谷5日」原價30,999元起，旅展下殺6千，現場下訂再折1千，每人最低23,999元起；自由行部分推薦「帛琉輕奢自由行」4日每人18,900元起。
山富旅遊則力推帛琉4日、5日自由行，今天下訂升級入住老爺酒店13,900元起。五福旅遊推第二人同行減免折扣，最熱門行程有越南峴港1/6出發22,900元起；歐洲超殺聖誕市集德國8日，展場限定59,900元起，現場直接比網路價格下殺7,000元，是本日強推產品。燦星旅遊的東南亞行程熱賣中，今日繼續力推東南亞及日本熱門行程。可樂旅遊也推出現場折價優惠，最高可折6,000元，現場買氣若高還有機會再往上加碼！
國旅方面，各大飯店也主打最後一波特惠商品，老爺集團的「礁溪老爺樂活假期3天2夜」17,800元，主打雙人豪華露營體驗+五星溫泉套房，今天中午12點最後開賣！台北君悅酒店上午11～12點及下午3～4時，時段內消費滿11,000就送兩張凱菲屋下午茶券；台北萬豪酒店主打首度攜手人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill推出「INGE’S探索假期一泊二食住宿券」，旅展限定價6,199元，約27折。以及農曆春節不加價的「豪享天際」一泊一食住宿券，旅展價5,566元，約22折；台北遠東香格里拉還祭出超級好禮天天抽，今天的獎品為蘋果Iphone14 Pro Max 512GB，當日消費每滿9，999元就可兌換一張抽獎卷，等於買越多，中獎機會就越大。
▲葉先生表示買了20幾張晶華住宿券、餐券，表示因為女兒非常喜歡住飯店，家人們也很愛吃晶華的餐廳，所以趁這次優惠趕快買齊。（圖／記者汪睿琦攝） ▲陳先生在老爺酒店攤位前勤做功課，表示想主攻礁溪老爺酒店住宿券，冬天來臨家中老小都喜歡泡溫泉，因此決不放過這次優惠機會，趕快來買。（圖／記者汪睿琦攝） ▲雄獅旅遊特別加碼長線最高折1萬！推薦「旅展限量瑞士10日」原價109,900元起，旅展下殺每人99,900元起；「直飛土耳其11日」踩點世界文化遺產，旅展限定價39,900元起。（圖／記者汪睿琦攝） ▲老爺集團的「礁溪老爺樂活假期3天2夜」17,800元，主打雙人豪華露營體驗+五星溫泉套房，今天中午12點最後開賣！（圖／記者汪睿琦攝）