許光漢首登金馬獎殿堂 頒獎嘉賓「男女神名單」一次看
第59屆金馬獎頒獎典禮，即將在11月19日盛大登場，本屆典禮將由金馬影后謝盈萱主持，金馬執委會今（7）日公布華麗頒獎嘉賓陣容，包含金馬主席李屏賓、坎城金棕櫚導演是枝裕和、本屆評審團主席許鞍華、金馬獎最佳導演羅卓瑤、日本奧斯卡影后黑木瞳、金馬影帝張震、金馬影后張艾嘉、桂綸鎂、賈靜雯以及黃秋生、張孝全、游安順、陳柏霖、柯震東、劉冠廷、陳昊森、李淳、王淨、陳珊妮、楊麗音、王渝萱、宋芸樺，首次出席金馬獎的許光漢也接下頒獎重任；3位導演趙德胤、黃信堯、梁修身也將擔任特別獻獎嘉賓。
本屆典禮同時邀請到，享譽國際的日本導演是枝裕和與日本奧斯卡影后黑木瞳，除了特地來台擔任金馬大師課的重量級講師，也應允出席金馬獎頒獎。金馬影帝張震與金馬影后桂綸鎂不僅擔任本屆評審工作，也準備把獎座頒給選得獎者；上屆影后賈靜雯將重返金馬舞台點亮星空。每年帝后寶座競爭激烈，已創下20次入圍紀錄的張艾嘉，才剛領完國家文藝獎，為了金馬獎將再度返台；擁有3座最佳男配角獎的黃秋生、首度入圍的金鐘得主游安順，以及4度闖關金馬獎的張孝全，問鼎寶座也頒發獎座。
以新作《黑的教育》首次角逐最佳新導演的柯震東、作品不間斷的金鐘得主陳柏霖、榮獲2座金馬男配角的劉冠廷、即將推出大銀幕作品《關於我和鬼變成家人的那件事》的許光漢、《罪後真相》裡頭演技精湛的陳昊森，加上第二次入圍男配角的李淳，眾家男神匯聚魅力爆發，勢必閃耀金馬盛會。
去年憑《花果飄零》獲頒金馬獎最佳導演的羅卓瑤，受到疫情影響沒能前來，這次先與知名音樂製作人陳珊妮擔綱金馬創投會議評選百首萬獎，兩人也將出席典禮分別擔任頒獎嘉賓；代表台灣角逐奧斯卡《該死的阿修羅》上屆最佳女配角王渝萱、挑戰全英語演出入選威尼斯影展《為了國家》的宋芸樺、多次入圍金馬影后的王凈與第一次角逐金馬獎的金鐘得主楊麗音，聚首金馬殿堂一起見證電影圈盛事。「終身成就獎」將由金馬最佳新導演黃信堯獻獎給恩師張照堂，梁修身則獻獎給合作過《秋蓮》的賴成英；另外「年度台灣傑出電影工作者」由趙德胤導演將獎座頒給已逝的爆破指導陳銘澤家人。
金馬執委會也將於頒獎典禮前夕，在11月16日於台北文創大樓14樓文創會所舉辦「新導演論壇」與「電影音樂論壇」。邀請本屆金馬獎新導演與最佳原創電影音樂入圍者齊聚一堂，暢談創作心得。