父女陳竹昇、謝盈萱結婚　《我心》女兒竟是「俗女情人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝盈萱與陳竹昇在片中西藥房場景，有一段一刀未剪版本的精采雙人舞橋段，陳竹昇認為：「對我來說我是以演員立場去詮釋角色，不可能跳到像舞者一樣流暢，我只要在跳的過程裡面，有感受到情感的抒發，那應該就不會錯了。」陳竹昇說自己在西藥房看見的許芳宜老師，不是大家所知曉的國際級舞蹈老師，反而是一位左鄰右舍都認識的鄰居女生，令他突然有感而發，心想這如果是我的女兒要經過多大的努力，才能成為一名國際舞蹈大師，突然間覺得很捨不得。
電影《我心我行》耗時3年時間拍攝，由金馬獎最佳攝影姚宏易為國際級舞蹈家許芳宜，量身打造的半自傳電影，導演表示：「找來兩位演員飾演父母，是要讓觀眾一看就知道這不是紀錄片，不是真實的樣貌。」而許芳宜也為他們設計透過生活動作、手語等情感表達方式的動作，從頭到尾一句台詞都沒有，全用身體破框的設計讓她成為史上第一位入圍最佳動作設計的女性。謝盈萱爆料：「現場感受到導演跟芳宜老師的（火藥）火花很重，感覺好像要破了！兩個創作者在現場凝聚專注時的樣子，『比我的臉還恐怖』。」
謝盈萱形容，因為許芳宜跟導演姚宏易分別對於舞蹈與影像藝術都有極致的要求，「他們各據山頭，為自己的創作在反抗，特別是最後一幕，我覺得芳宜老師根本是拿命在拚搏」。最後一幕是一場19分鐘的獨舞，對於體力跟專注力的消耗都相當大，跳兩次就已經人體極限。姚宏易也驚嘆其中的精神：「那是一種不管怎麼樣，我就是會爬起來的韌性。」