父女陳竹昇、謝盈萱結婚　《我心》女兒竟是「俗女情人」

▲電影《我心我行》主要演員，陳竹昇、謝盈萱重聚登台。（圖／記者陳思誼攝）
▲電影《我心我行》主要演員，陳竹昇、謝盈萱重聚登台。（圖／記者陳思誼攝）

記者黃雅琪/台北報導

2022-11-07 20:00:242022-11-07 20:11:44

電影《我心我行》今（7）日舉行首映會，導演姚宏易與主要演員許芳宜老師、陳竹昇、謝盈萱重聚登台，過去在《俗女養成記》中飾演父女的陳竹昇、謝盈萱令人印象深刻，這一回兩人轉而飾演夫妻精彩可期，同時也吐露再次合作的心情。

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陳竹昇與謝盈萱曾在《俗女養成記》中飾演父女，被問到這次演出夫妻，是否會有違和感？陳竹昇笑說：「不會啊！我跟他在大學就認識了，對我來說不會受到先前的角色影響，演員拍戲殺青就結束了會跟角色告別，每一次對手都是不一樣的狀態，拍完就交給觀眾去評比。」導演姚宏易坦言：「兩位演員我們都經過思考，如果我知道他們演過《俗女養成記》，就不會找他們來演，但是我真的不知道！會造成不必要的聯想。」

▲演員謝盈萱（左起）、許芳宜、陳竹昇，共同主演電影《我心我行》。（圖／記者陳思誼攝）
▲演員謝盈萱（左起）、許芳宜、陳竹昇，共同主演電影《我心我行》。（圖／記者陳思誼攝）
謝盈萱與陳竹昇在片中西藥房場景，有一段一刀未剪版本的精采雙人舞橋段，陳竹昇認為：「對我來說我是以演員立場去詮釋角色，不可能跳到像舞者一樣流暢，我只要在跳的過程裡面，有感受到情感的抒發，那應該就不會錯了。」陳竹昇說自己在西藥房看見的許芳宜老師，不是大家所知曉的國際級舞蹈老師，反而是一位左鄰右舍都認識的鄰居女生，令他突然有感而發，心想這如果是我的女兒要經過多大的努力，才能成為一名國際舞蹈大師，突然間覺得很捨不得。

▲電影《我心我行》今（7）日盛大舉行首映會。（圖／記者陳思誼攝）
▲電影《我心我行》今（7）日盛大舉行首映會。（圖／記者陳思誼攝）
電影《我心我行》耗時3年時間拍攝，由金馬獎最佳攝影姚宏易為國際級舞蹈家許芳宜，量身打造的半自傳電影，導演表示：「找來兩位演員飾演父母，是要讓觀眾一看就知道這不是紀錄片，不是真實的樣貌。」而許芳宜也為他們設計透過生活動作、手語等情感表達方式的動作，從頭到尾一句台詞都沒有，全用身體破框的設計讓她成為史上第一位入圍最佳動作設計的女性。謝盈萱爆料：「現場感受到導演跟芳宜老師的（火藥）火花很重，感覺好像要破了！兩個創作者在現場凝聚專注時的樣子，『比我的臉還恐怖』。」

謝盈萱形容，因為許芳宜跟導演姚宏易分別對於舞蹈與影像藝術都有極致的要求，「他們各據山頭，為自己的創作在反抗，特別是最後一幕，我覺得芳宜老師根本是拿命在拚搏」。最後一幕是一場19分鐘的獨舞，對於體力跟專注力的消耗都相當大，跳兩次就已經人體極限。姚宏易也驚嘆其中的精神：「那是一種不管怎麼樣，我就是會爬起來的韌性。」

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