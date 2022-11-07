台南最新民調　黃偉哲狂掃6成支持度輾壓謝龍介

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此外從政黨立場來看，黃偉哲獲得泛綠陣營88.1%的支持，在立場中立或選人不選黨的市民，則獲得50.6%過半支持，支持度最少的族群則是泛藍陣營19.9%、民眾黨陣營19.7%。而謝龍介在泛藍陣營獲得61.6%支持度，其次是民眾黨陣營51%、立場中立12.3%，泛綠陣營僅獲2.8%支持度。
從年齡層分析，黃偉哲在所有年齡層均勝過謝龍介與其他對手，其中在60至69歲獲69.8%，40至49歲獲65.1%得到最多支持，支持度最低的族群則是30至39歲52.6%。謝龍介在50至59歲獲得最多支持19.5%，其次是30至39歲19.2%，支持度最低的族群則是30-39歲12.4%。
此外黃偉哲在台南市所有行政區均領先其他對手，不論原台南市與原台南縣區，均領先謝龍介超過4成。其中在大新營區獲得70.1%的選民支持，其次是大北門區68.6%、安南區64.1%。而謝龍介在安平區、南區獲得最多支持24.1%，其次是東區18.8%與永康區17.8%。
滿意度部分，有75.6%的台南市民，滿意黃偉哲4年來施政，不滿意度則是18.2%。在信任度調查上，有78%市民對黃偉哲表達信任，有14.9的市民表達不信任。在調查台南是否應該政黨輪替時，有53.9%的選民支持民進黨繼續做市長，希望換成國民黨做做看的選民為18.6％、希望換成無黨籍的選民約7.2%，有20.2%未明確表態。