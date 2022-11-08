曹佑寧國小目擊「小雞被狗咬死」 首次體會到生命的離開
實境節目《回到小學那一天》帶藝人們重返小學校園生活，真心誠意與小學生交朋友並體驗不同課程，寫下充滿正能量的動人故事。其中温昇豪、任容萱和曹佑寧接受MyVideo專訪，談到小學生對他們的印象，分別因《火神的眼淚》和《全明星運動會》，被小朋友熟知的温昇豪和曹佑寧，被一些小朋友們視為成長目標。
對於與一大群小學生相處，曹佑寧坦言事前覺得很擔心、壓力很大，「如果1、2個我可以應付，但一下子面對一群就會覺得有困難，必須得跨出心裡的那一道牆，把自己也當成小學生，融入他們。」身為爸爸的温昇豪也表示，一開始確實滿擔心的，「拍戲最怕拍寵物和小孩，因為最難控制，所以在出發前，覺得現場一定會一團亂，想到家裡已經要應付了，出門還要應付更多人，壓力就很大。」但沒想到他到現場，很快就融入小朋友們，陪著他們一起玩、一起鬧，「我完全享受和他們鬼混在一起，從家長、大哥哥的身分幼稚化，但那個過程很開心！」
任容萱在事前選擇把自己「放空」，自然而然地融入小朋友們，「沒有什麼事情是需要提前準備的，也不預設立場，一切都是在現場很自然的感受。」至於是否會擔心實境節目，拍到自己很醜的一面，她大方回答：「完全不在乎！我去蘭嶼小學第一天就下水了，還整個人很狼狽地跌入海裡，這都是生活中的體驗。」
提及各自小學時期有什麼印象深刻事，曹佑寧分享小學三年級時自然課要養小雞，同學們很開心的做了圍籬一起照顧，但沒想到才養了幾天，有天早上去看小雞，竟都被野狗咬死，他目擊滿地都是小雞屍體，大感衝擊，「那是我成長過程中，第一次體會到生命的離開。」任容萱則有感，現代科技發達，現在小朋友都有手機互用通訊軟體聯繫，但當年她小學時彼此只會留家裡電話號碼，畢業之後，同學基本上都失聯了，「以前很純真的情誼都沒有保留住，算是一個小小的遺憾」。《回到小學那一天》每週四晚上10點在MyVideo線上獨家播出。