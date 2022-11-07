Toyz證實和奈奈分手！理由「全因林襄」：真的不嫁給我了

我是廣告 請繼續往下閱讀
結果一提到林襄，Toyz就分享，過去和奈奈交往時，曾創了一個臉書分身來賣遊戲帳號，並下載林襄的性感照當作頭貼，「就很好看的照片，沒有要幹嘛」，結果卻在入獄期間被奈奈發現，殊不知對方超級生氣，更在寫給Toyz的信裡面狂罵，「XXX，你這個賤種，寧願看別人照片打手X，看林襄打手X，都不跟我打X。」
Toyz無奈表示，雖然認同林襄真的很漂亮，但他絕對沒有做出這種事情，無論出獄後怎麼解釋，奈奈就是不信，隨後Toyz還秀出奈奈當時的手寫信，而且包含這封信在內，所有信件都被看守所的主任檢查過，讓他頻頻喊冤，「真的不嫁給我了，但至少要還我清白嘛！」
最後Toyz不禁回憶起入獄期間的往事，「我在裡面每天呢，起床之後就是放風時間結束之後，就是寫信，寫到中午吃飯為止，每天都在寫，Everyday，每一天，寫好幾個小時。」隨後望著遠方，表情略有所思，之後便草草結束直播。
影片曝光後，許多粉絲都感到有些不捨，「前面很好笑，後面很難過，幫Q」、「雖然椅子很北爛很爛，但還是希望看到有情人終成眷屬，惋惜」、「能笑著說完的都是好緣分」、「信到現在都還收的好好的，代表Toyz還是很愛奈奈」、「笑死胃抽筋，分手原因竟然是林襄的寫真照。」