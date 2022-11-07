高雄遊覽車卡涵洞！車頂碎成蜘蛛網 駕駛兼老闆下場慘了
今（7）日15時許，一輛遊覽車開往高雄市鳳山區南海路的機車便道，疑似未注意汽車進行號誌以及涵洞高度，整台車卡死在內，導致後方機車無法通行，警消獲報後到場，卻發現駕駛不見蹤影，車上也無乘客；員警先進行交通疏散，並透過遊覽車公司企圖聯繫駕駛，沒想到駕駛竟就是公司老闆，警方針對2違規開罰最高4800元，並吊扣駕駛執照1至3個月，高雄市監理所也依法加碼開罰9000元。該車直到18點40分才經拖吊作業順利移出涵洞。
據了解，該路段為機車便道禁行汽車，當時駕車的65歲的姜姓遊覽車公司老闆，疑似因僱請的司機比較晚到，為了去載學生放學，姜男遂先幫他開車出去，再準備掉頭調整車頭方向，不料卻因太久沒開車誤闖鳳山區臨海路南向機車便道，導致整輛車卡在涵洞，而他為了要調車就直接離開現場，影響後方交通。
警方循線找到肇事駕駛後，依道路交通管理處罰條例開罰大車行駛禁行汽車道及限高路段，開罰900元至1800元，晚間再加碼姜男肇事逃逸，總計開罰1900至4800元，並吊扣駕駛執照1至3個月；高雄市區監理所也針對姜男未善盡管理責任，依法加碼開罰9000元。
警方呼籲，駕駛大型車輛應小心駕駛，同時注意該車道是否禁行汽車或限高，如違反規定將依道路交通管理處罰條例，開罰最高1800元元罰鍰。（編輯：林莞茜）