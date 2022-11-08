NBA／湖人前景堪憂　名記：交易A.Davis是他們的B計畫

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但若湖人的情況差到即使在進行了補強後，仍無法打進季後賽時，他們可能就會考慮其他可能性。Simmons 透露，他聽到一些消息指出，湖人將交易Davis列為備案。
「湖人又輸了。有一些傳言說AD可能會被交易。這是他們的B計劃，是否在Westbrook的交易中給出選秀權，也許對湖人來說根本沒有意義。Davis這幾年看起來沒有達到他泡泡園區時的水準，那是我們最後一次看到2018年鵜鶘的AD。」Simmons在播客節目上說道。
在2020年奪冠之後，Davis出現態度和傷病的問題，就算傷癒回歸，他也沒有打出冠軍賽季的攻防水準。本季湖人需要他挺身而出，但最近兩場他在下半場加起來只有4分，在關鍵時刻完全消失。
Simmons接著又斬釘截鐵的表示，「今年Davis的薪資是3790萬美元，下一季是4060萬美元，2025年球員選項價值4320萬美元。我不知道這支湖人的結局是什麼，但鵜鶘擁有他們的選秀權。我認為他們現在擁有的陣容不能讓他們打進季後賽。」
29歲的Davis是湖人唯一可以不用貼選秀權就拿回一些正向價值的交易籌碼，雖然他的市場價值已經沒有當年被鵜鶘賣掉時來的高，但他仍然是一名頂尖的內線，一些季後賽球隊或許會願意得到他來提升戰力。
不過Simmons的這個消息，有多少可信度是要要打上一個問號的。因為AD和LeBron James是非常親密的朋友，如果湖人交易掉前者，那麼可能會失去詹皇的信任。
更何況交易AD，幾乎等同全面重建，但是鵜鶘本季有權力和湖人交換選秀權，因此球團肯定沒有動力去擺爛。而且未來幾年也大致上是同樣的情況，這就是為什麼這筆交易看起來不太可能。