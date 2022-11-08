百萬辣模不忍了！巴黎鐵塔前袒胸相見　網虧：害情侶吵架

▲百萬辣模Yumi.k在法國巴黎鐵塔袒胸相見，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。（圖／翻攝自Yumi.k IG）
▲百萬辣模Yumi.k在法國巴黎鐵塔袒胸相見，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。（圖／翻攝自Yumi.k IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-08 10:44:11

百萬辣模Yumi.k和護理系女神謝侑芯等姊妹淘，趁著海外旅遊解封，一起飛到法國巴黎度假，忍耐當地氣溫僅攝氏10多度的寒風下，大秀豐滿美胸，每個熱門景點都不放過，繼羅浮宮、凱旋門之後，Yumi.k在巴黎鐵塔被放閃，看到情侶雙雙對對也不忍了，索性只套了件輕薄罩衫上陣，胸前只剩一條線綁繩，雪胸人字形曲線現形，網友笑說：「妳穿這樣，會害情侶吵架！」她逗趣回覆：「我應該也聽不懂。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼Yumi.K作風大膽。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
▲Yumi.K作風大膽。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
▲Yumi.k一身的登機穿搭又引起熱議。（圖／翻攝自＠yumibb8888）
▲Yumi.k一身的登機穿搭引起熱議。（圖／翻攝自＠yumibb8888）
▲Yumi.K在飛機上側睡，胸部幾乎快掉出來一半。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
▲Yumi.k在飛機上側睡，胸部幾乎快掉出來一半。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
▲百萬辣模Yumi.k，帶著兩位正妹一同熱舞，掀起粉絲討論。（圖／翻攝自Yumi.k IG）
▲百萬辣模Yumi.k帶著兩位正妹一同熱舞，掀起粉絲討論。（圖／翻攝自Yumi.k IG）
在IG上擁有141萬人追蹤的辣模Yumi.k，擁有G罩杯好身材，分享出國美照都很吸睛，尤其是只穿內衣搭機的模樣，在網路爆發熱議，她曬出在飛機上睡覺的照片，裹著厚重棉被，底下只穿性感內衣，側睡姿態讓美胸幾乎掉出一半，逼近走光邊緣，讓粉絲驚呼：「這樣叫人怎麼睡？」

▲Yumi.K在巴黎被情侶放閃，忍不住露美胸反擊。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
▲Yumi.k在巴黎被情侶放閃，忍不住露美胸反擊。（圖／翻攝自Yumi.k IG）
▲Yumi.K的人字形美胸，被虧會讓情侶吵架。（圖／翻攝自Yumi.K IG）
▲Yumi.k的人字形美胸，被虧會讓情侶吵架。（圖／翻攝自Yumi.k IG）
▲Yumi.k忍著當地低溫，在法國景點露出巨胸。（圖／翻攝自Yumi.k IG）
▲Yumi.k忍著當地低溫，在法國景點露出巨胸。（圖／翻攝自Yumi.k IG）
這次法國大解放系列，網友正反意見都有，Yumu.k似乎並不在意，昨（7）日繼續發文「好多情侶在這拍照，被閃了一整天」，她也火力全開，再度釋出巴黎鐵塔前的辣照，沒穿性感內衣，只套了件罩衫入鏡，在胸前打了一條線的結，性感指數爆表，逾2萬多人按讚，粉絲眼睛大吃冰淇淋，滿意地說「妳確定男生沒在偷看妳？」、「我也看了這張一整天」、「你這樣有害人家情侶吵架嗎？」佩服她大方袒胸相見的勇氣。

護理女神羅浮宮前脫了！曬性感蕾絲內衣　拍3張招來警察

羅浮宮穿太少被趕！護理系女神再擠深溝　衝凱旋門打卡

百萬辣模穿內衣搭機！美胸火辣畫面現形　網虧：G級亂流

無名女神一條布纏不住雙峰！蝴蝶裝辣翻3萬人：太扯了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀