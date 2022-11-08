百萬辣模不忍了！巴黎鐵塔前袒胸相見 網虧：害情侶吵架
百萬辣模Yumi.k和護理系女神謝侑芯等姊妹淘，趁著海外旅遊解封，一起飛到法國巴黎度假，忍耐當地氣溫僅攝氏10多度的寒風下，大秀豐滿美胸，每個熱門景點都不放過，繼羅浮宮、凱旋門之後，Yumi.k在巴黎鐵塔被放閃，看到情侶雙雙對對也不忍了，索性只套了件輕薄罩衫上陣，胸前只剩一條線綁繩，雪胸人字形曲線現形，網友笑說：「妳穿這樣，會害情侶吵架！」她逗趣回覆：「我應該也聽不懂。」
在IG上擁有141萬人追蹤的辣模Yumi.k，擁有G罩杯好身材，分享出國美照都很吸睛，尤其是只穿內衣搭機的模樣，在網路爆發熱議，她曬出在飛機上睡覺的照片，裹著厚重棉被，底下只穿性感內衣，側睡姿態讓美胸幾乎掉出一半，逼近走光邊緣，讓粉絲驚呼：「這樣叫人怎麼睡？」
這次法國大解放系列，網友正反意見都有，Yumu.k似乎並不在意，昨（7）日繼續發文「好多情侶在這拍照，被閃了一整天」，她也火力全開，再度釋出巴黎鐵塔前的辣照，沒穿性感內衣，只套了件罩衫入鏡，在胸前打了一條線的結，性感指數爆表，逾2萬多人按讚，粉絲眼睛大吃冰淇淋，滿意地說「妳確定男生沒在偷看妳？」、「我也看了這張一整天」、「你這樣有害人家情侶吵架嗎？」佩服她大方袒胸相見的勇氣。