綠推北北基桃通勤月票！每月1200元　客運、台鐵都適用

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桃園市長候選人鄭運鵬表示，今天4人合體提出共同政見，更要合體大首都圈市民朋友的生活、工作、就學。「首都通月票」是跨運具、跨縣市、跨生活圈整合的交通月票，期待未來可以在基北北桃擴大實施，把台鐵、國道客運整合，成為大家生活的一部分。
鄭運鵬說，「首都通月票」首先可以整合運具，讓所有運具可以用一卡方式完全整合；第二，可以減少私人運具，增加國道客運搭乘量，進而減少塞車；第三，減少交通流量，進而減少交通事故，除了整合原先的公車、捷運，加入Ubike、台鐵、國道客運，5項運具整合，1200月票不但更便宜，且跨運具，這是最大特色。
鄭運鵬也說，桃園、基隆現在已經在建置捷運系統，未來捷運系統也一定是整合的，桃園人口持續增加，通勤族也會持續增加，未來台積電進駐，更是會持續增加通勤量，所以現在就要持續做規劃。
台北市長候選人陳時中表示，區域先共好，這樣台灣才會共好，月票的經未來要從1280降到1200，減輕大家負擔，且重要的是，單一便利平台讓大家願意使用，價格相對低，如此可以養成大家對綠色、智慧運輸的習慣，大首都圈就是試辦區域，未來其他區域也可以引用這樣的治理模式。
陳時中也說，大家會關注財源，但研擬政見時已經有財務規劃，未來跟中央規劃也是必然，因為達成中央節能減碳、區域共好的目標，相信中央會在財政上給予一定協助。'
新北市長候選人林佳龍則說，一個月前大家合體，宣示要成立台灣首都2050願景規畫委員會、舉辦首都圈區域聯合治理論壇、成立專責行動辦公室等區域治理主張，一個月後正式提出政見。
林佳龍表示，新北市是首都圈人口最多的，台北市、桃園市、基隆市很多人通勤都要經過新北市，才能有跨城市移動，未來希望讓市民有更環保的生活，也讓觀光客更方便。
林佳龍表示，此次提出的月票降價，並且擴大首都圈範圍，還加運具，其實自己當交通部長就想要做了。新北市過去4年在侯友宜執政下，交通事故增加25%，這跟公共運輸使用率太低有關，而不是人民不使用，是沒得用。
林佳龍說，自己過去擔任交通部長，確定這樣的政見具體可行，包含中央有淨零轉型預算9000億，也有公共運輸預算補助，還有汽燃費徵收等，相信交通部會鼓勵，讓整個月票規模變大，效益會很大，絕對不只有交通部分，整個生活圈的服務都會擴大。
至於經費部分，據了解，台北、新北一年分別約10億，桃園、基隆一年則各約7億，今日召開記者會，4首長候選人也表示，一年35億的預算是確實可行。