T1／NBA「票王」加盟　魔獸或有望複製當年「曼年旋風」

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「魔術獸」時期的Howard，能飛善扣，在籃下搭建起「禁飛區」，攻防兩端都是球隊核心；而在明星賽上，他的秀味也不輸Shaquille O'Neal，在灌籃大賽上花樣百出的灌籃，為他吸引了不少目光和人氣。不少人甚至相當懷念當年榮景，認為如今NBA的明星賽就缺一位像Howard這樣能帶動氣氛的人物。
T1在上賽季打完聯盟元年賽季，雖然比賽精采度不差，但在行銷和人氣上，肉眼可見的和P.League+有巨大差距。雲豹更是6隊中進場人數最慘澹的一隊，急需行銷猛藥來增加票房。而讓國外的重磅球星加盟，無疑是最有效的一種方式。
當年中職義大犀牛邀請MLB美國職棒大聯盟球星Manny Ramirez來台打球，成功為該隊及整個聯盟帶來狂熱的看球風潮，雖然他待的時間不長，但光是那段時間就給職棒帶來了27場破萬、17場滿場的驚人票房；在排名前10名對戰組合，有9場之中有義大。
Howard的加入也絕非僅是一種「票房猛藥」，雖然他現在不復當年，但在2020年的季後賽中，他已經證明了自己的防守能力仍然在線，對上NBA一級中鋒也能起到限制的作用，支撐起雲豹禁區防線絕無問題。同時，能和NBA球星等級的內線較量，對於國內長人來說也是很好的經驗，他對身體的保養和對防守的判斷，可以是年輕中鋒們學習的部分。
最後，Howard是準「75大球星」、很大機率是未來的名人堂成員，他的加入也將吸引一些國外媒體報導，這對於需要提升關注和能見度的台灣職籃，整體上來說絕對是好事。