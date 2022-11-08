T1／NBA「票王」加盟　魔獸或有望複製當年「曼年旋風」

Dwight Howard 曾經是NBA全明星賽「票王」。（圖／美聯社／達志影像）
Dwight Howard 曾經是NBA全明星賽「票王」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-11-08 11:24:45

NBA 8屆全明星球員「魔獸」Dwight Howard加盟桃園雲豹，將會是T1聯盟新賽季最大的看點，除了他的超高人氣是票房保證之外，一向善於帶動場上氣氛的他，可以幫助聯盟彌補行銷上的弱勢，有望比照當年中職的「曼尼旋風」，掀起一股「超人」風潮。

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在2013年加盟湖人後，Howard因為背傷而開始下滑，讓過去靠著運動能力稱霸禁區的他，無法再回到巔峰，討論度也慢慢減少。但在身披魔術戰袍時，他的人氣一直是相當高，2009年全明星賽他得到了高達315萬181票，成為該季「票王」，也是聯盟史上第一位得票超過300萬的球員。

「魔術獸」時期的Howard，能飛善扣，在籃下搭建起「禁飛區」，攻防兩端都是球隊核心；而在明星賽上，他的秀味也不輸Shaquille O'Neal，在灌籃大賽上花樣百出的灌籃，為他吸引了不少目光和人氣。不少人甚至相當懷念當年榮景，認為如今NBA的明星賽就缺一位像Howard這樣能帶動氣氛的人物。

T1在上賽季打完聯盟元年賽季，雖然比賽精采度不差，但在行銷和人氣上，肉眼可見的和P.League+有巨大差距。雲豹更是6隊中進場人數最慘澹的一隊，急需行銷猛藥來增加票房。而讓國外的重磅球星加盟，無疑是最有效的一種方式。

當年中職義大犀牛邀請MLB美國職棒大聯盟球星Manny Ramirez來台打球，成功為該隊及整個聯盟帶來狂熱的看球風潮，雖然他待的時間不長，但光是那段時間就給職棒帶來了27場破萬、17場滿場的驚人票房；在排名前10名對戰組合，有9場之中有義大。

Howard的加入也絕非僅是一種「票房猛藥」，雖然他現在不復當年，但在2020年的季後賽中，他已經證明了自己的防守能力仍然在線，對上NBA一級中鋒也能起到限制的作用，支撐起雲豹禁區防線絕無問題。同時，能和NBA球星等級的內線較量，對於國內長人來說也是很好的經驗，他對身體的保養和對防守的判斷，可以是年輕中鋒們學習的部分。

最後，Howard是準「75大球星」、很大機率是未來的名人堂成員，他的加入也將吸引一些國外媒體報導，這對於需要提升關注和能見度的台灣職籃，整體上來說絕對是好事。

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