稱年輕女性飲酒致出生率低　波蘭執政黨黨魁惹議

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卡臣斯基5日表示：「如果我們持續看見這種情況，也就是在25歲之前，年輕女性的飲酒量與同齡男性一樣多，那就不會有孩子了。」
「男人對酒精成癮，平均要酗酒20年…而女人只要兩年。」
卡臣斯基還說，他不贊成女性很年輕就生孩子，因為「她們必須成熟到足以勝任母親的角色」。
「但是，如果她在25歲前不斷飲酒，我在這裡開個玩笑，這對出生率來說不是好兆頭。」
左派國會議員舒林－維爾格斯（Joanna Scheuring-Wielgus）將這番言論斥為「胡扯」，抨擊他是「重男輕女的老傢伙」。
她今天對記者說：「我們當然可以一笑置之，把它做成迷因，但這是一件嚴肅且悲慘的事情。」
中間派反對黨公民聯盟（Civic Coalition）議員魯柏諾爾（Katarzyna Lubnauer）斥責卡臣斯基「脫離現實」，批評他的言論是「侮辱女性的無稽之談」。
波蘭足球明星前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的妻子也在社群媒體Instagram說：「夠了。當我看到政治人物不公平地指責女性，而非意識到真正的問題所在，讓我很生氣。」
批評者認為，波蘭女性猶豫是否生育下一代，是出於對經濟的考量及對法律正義黨提出的墮胎限制感到恐懼。
舒林－維爾格斯說：「在法律正義黨政府執政下，波蘭社會充斥反家庭和反女性氛圍。」
官方統計數據顯示，波蘭平均每名女性生育略多於1.3個孩子；這個數字低於歐盟平均水準和世代更新的門檻。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111108