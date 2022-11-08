國民黨：蔡英文對屏東承諾全跳票　寧可百里種樹禍害鄉里

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黃明賢表示，潘孟安每年施政報告都說爭取了包括高鐵南延、屏北快道、屏南快道、高屏東西向第二快道、恆春觀光鐵道和高捷延伸屏東等六項交通政策，看起來洋洋灑灑有願景，但八年過去其實都是一場空。這六大建設有三項還在可行性研究，高鐵南延最快也是十年後的事，高屏第二快道就算環評結束還需10年工期，更遑論曾在2019年被蘇貞昌打回票的恆春鐵道。屏東地形狹長，從南到北距離遙遠，其中屏南交通網特別脆弱，只有一條屏鵝公路可聯外，醫療後送需求嚴峻，屏東人30年來念茲在茲一條快速、安全、便利回家的路。
傅建雄指出，交通建設該做的不做，不該做的「百里種樹」卻急就章，總共花了48.8億，行政院還要追加10億才能玩成，但地方認為根本是禍害鄉里。例如工程會影響道路管線，導致經常停水停電，路燈常不亮，曾有老翁在屏鵝公路穿越馬路被車子撞死；從道路品質上看，許多車輛損毀，再加上工程造成屏南大塞車，錯誤的政策比貪汙更可怕，呼籲民進黨應加速重大交通建設時程，為屏東人未來的美好生活盡心力。
黃明賢最後強調，屏東在今年八月人口跌破八十萬，屏東縣府對少子化重視程度比不上放煙火熱情，做很多停車場、公園表面工程，但使用率都偏低，且對家戶所得分配和產業結構毫無幫助，使得年輕人只能北漂到外地找工作，屏東薪資所得和生活水準長期低落，縣長根本無心招商引資，導致新生兒越生越少，人口外移越來越嚴重，老人福利更幾乎是全台倒數，期待下一個縣長撥亂反正，引進高薪工作機會，讓屏東子弟能夠留在屏東。