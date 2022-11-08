顧及美中　法國海軍參謀長對航行台海表慎重態度

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范迪亞昨天在日本東京都內舉行記者會，談到在台海緊張情勢升高之際在台灣海峽航行時說，「法國雖然重視航行自由，但也不想對『特定國家』採取挑釁行為。要航行通過哪條航路每次都會有所不同」，表達出顧及美中雙方慎重因應的態度。
談到俄羅斯在入侵烏克蘭時使用、全球各國競相投入研發及改良的無人機，范迪亞表示，法國海軍也積極研發，除了部署可搭載在艦艇上的機種，也已研發用來監控海底電纜、可潛至水深6000公尺的水下無人機。
時事通信社報導，范迪亞對於在包括中國在內的印度太平洋地區，表達「不對立、進行合作」很重要的看法。面對記者提問法國將如何因應台灣發生事態，范迪亞並未評論。
另外，日本軍事記者高橋浩祐撰文表示，法國在南太平洋擁有部分領土，也公開宣示「自己是印度太平洋國家」，但這次並未派艦、僅派反潛巡邏機參加6日在日本相模灣舉行的國際觀艦式（國際海上閱兵），且這架反潛巡邏機是因為執行對北韓的監控任務，而派駐在沖繩美軍普天間基地，非特地派來參加。
談到為何不派艦艇參加國際海上閱兵，范迪亞說，法國海軍都是基於非常長期的戰略派遺艦艇與航機，要及時派艦參加國際海上閱兵有困難。
他說，除緊急事態外，從法國本土派出機艦通常都預定在11月到隔年6月間進行部署，因此，這次的國際海上閱兵時間對他們來說稍嫌太趕。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111108