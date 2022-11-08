民進黨推北北基桃1200交通月票 黃珊珊：又變地方埋單？
民進黨今（8）日上午，聯合北北基桃四個縣市首長候選人，一同召開1200交通月票記者會，提出一個月1200元搭乘於四個縣市搭乘大眾交通運輸工具政見。對此台北市長候選人黃珊珊以及台北市長柯文哲也都回應，要求民進黨先說清楚錢從哪來，不要最後還是變成地方全數埋單。
針對民進黨提出1200元交通月票政見，黃珊珊表示怎麼一到選戰就又關心台北市交通問題？「這幾年你們在做什麼呢？你們用8000多億的前瞻計畫，有想過要做這件事嗎？還是就是因為台北市不是民進黨執政，所以你要選舉了才跑出來關心這件事情？」黃珊珊直言，台北市在推動1280月票的時候，中央沒有補助任何一塊錢，都是北市自己用停管基金來補助。
「這已經做了好幾年，中央要不要先把錢還給台北市？」黃珊珊強調，先說明清楚到底是要由中央補助，還是地方自負？「我希望不管是誰當選，中央這個政策不要變成空頭支票。」黃珊珊說，如果到頭來還是地方政府自負裁員，那北市1280早就在做了。
柯文哲也口徑一致，要求他們先說明錢從哪裡來。「還有一點很奇怪，如果北部中央要補助，那中部要不要補助，南部要不要補助？還是認為說他們南部穩贏的所以不需要補助？」柯文哲打趣說道，是不是因為北部要爭取選民支持，所以才特別補助？並強調政治還是要務實，像當初北市推1280月票時，也有規劃好是由停管基金做補助，並呼籲不要亂開政治支票。