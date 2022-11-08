台版KK園區案　藍營斥蔡英文冷血：15篇臉書貼文都是選舉

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曾銘宗痛批，國內治安竟然敗壞到如此程度，國民黨團對蔡英文及行政院長蘇貞昌院長迄今不聞不問，給予最嚴厲譴責；倘若國內治安持續惡化，國民黨團也要求內政部長、警政署長下台負責。
國民黨團書記長李德維表示，難道蔡政府熱衷選舉而耽誤了治安？當初發生柬埔寨KK園區囚禁台灣人案件時，蘇貞昌指示全力援救國人，打擊犯罪幫派，也不忘大酸是中國大陸一帶一路所帶來的後遺症。李德維提到，現在相同模式的犯罪案件發生在台灣，難道台灣也是一帶一路？說好的打擊幫派犯罪呢？
李德維指出，本周三、四立法院內政委員會，將會針對社會安全相關議題專報，內政部長徐國勇有責任和義務，面對立法委員相關質詢。此外，李德維強調，警界近期發生不少問題，包含內政部函送前署長陳家欽偽造文書案、蘇貞昌院長和徐國勇部長介入警界人事鬥爭、警大校長與黑道在招待所吃飯等，及多名高階警官集體赴前國策顧問黃承國家中替過世長輩折紙蓮花，蔡政府高層在拚選舉，警界高層在拚升官，僅剩基層警拚治安。
國民黨團副書記長謝衣鳯表示，根據警政署統計資料顯示，從民國106年到110年槍擊案發生數逐年增加；尤其110年，平均每3.65天就發生一起槍擊案，現在甚至發展出詐騙集團「產業化」規模。111年恐怕將創近10年來的新高，根據警政署從102年以來統計數字顯示，詐欺案逐年攀升，110年詐欺案發生數為24724案，受害者達44674人；今年1至9月與去年同期相比發生數與被害人數更高。
謝衣鳯接著說，根據法務部詐欺案件統計分析顯示，電信詐欺佔63%、非電信詐欺佔37%，電信詐欺案也呈現逐年攀升趨勢；發生台版柬埔寨KK園區詐騙囚禁，凌虐被害人致死案，由新北市警方破獲，受害者高達61人、3人遭虐致死，23名嫌犯落網，其中14人遭收押禁見，全都來自電信詐欺、網路詐欺。
謝衣鳯痛批，詐騙集團拋出高薪誘惑來自全台受害人，結果遭到沒收存摺、證件、押往銀行臨櫃辦理網路帳戶，再利用其帳戶進行詐騙。行政院一直強調政府積極打擊詐欺，但有沒有做到取締網路高薪及投資詐騙的貼文廣告？揪出背後實際操控的犯罪集團？對於失蹤人口的帳戶，警政署與金管會是否有進行跨部會合作？
國民黨團副書記長洪孟楷質疑，上從總統府、行政院、內政部到警政署，到底有沒有動起來？還是蔡政府現在心心念念的都是選舉？看到發生如此嚴重的暴力犯罪、囚禁凌虐，居然還能視而不顧？發生在桃園青埔的囚禁凌虐致死案後隔天，蔡英文前往距離案發現場8分鐘的選舉造勢場合，為黨籍桃園市長候選人高喊「凍蒜」，卻不願前往警分局，慰問辛苦辦案的基層員警，是要多冷血，才會做出來的事？
洪孟楷直言，國人都分不清楚蔡英文是總統？還是民進黨主席？在蔡英文總統近15篇臉書貼文中，全部都是選舉貼文，62位國人遭詐騙集團囚禁、凌虐，造成3人死亡，在蔡英文總統臉書中看不到分毫關心。桃園市議員甚至還爆料，早在10月14日就已經向警方報案，其中是否有隱匿？大事化小之嫌？