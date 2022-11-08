《俗女2》拿回金鐘獎主題曲 姚小民：過陣子再找許常德
「第57屆電視金鐘獎」戲劇類主題歌曲獎項儀式於今（8）日舉行，由侯志堅、孫盛希頒發給《俗女養成記2》插曲《蚵仔麵線》的作詞作曲姚小民、演唱人琳誼。姚小民今年得獎運特別好，一攬金鐘獎、金音獎，完全無法說出這種喜悅，他笑說自己難得詞窮，不知該如何形容心情，他表示自己也當過評審，知道得獎也是要講運氣的，能入圍都很困難，而被問到會打給《良辰吉時》主題曲《I Promise》的創作人許常德嗎？他笑說：「再過一陣子吧！」
旺福成軍24年雖入圍多次金曲獎，卻從來未獲獎，今年姚小民以作詞作曲人身分獲得電視金鐘獎主題歌曲獎，無疑是一大鼓勵。姚小民致詞時表示，「要先感謝《俗女》導演與劇組，因為讓我感受到一些微不足道的小事，當你失去了才知道很重要，就像哪天蚵仔麵線突然沒了，就發現事情大條了。」
姚小民寫這首歌時是疫情三級警戒，所以過程格外珍貴。姚小民還認為金鐘獎設有「戲劇類主題歌曲獎」是好事，影視與音樂結合，會有更多的好歌，也會有更新的合作方式，琳誼說人生拿到三金第一個獎竟然是金鐘獎，覺得《蚵仔麵線》這首歌好貼近人心，在錄音時都好餓。
姚小民說在第一時間知道得獎時，正在幫小朋友煮吃的，聽到後嚇呆了，「想說事情已經過去，就繼續努力。」琳誼當時剛起床，打開手機嚇一跳，至於獎金要如何使用？姚小民說想要買機票帶小朋友去玩，國外或花東都可以，琳誼笑說自己是吃貨，只想吃好吃的，而且老闆答應要請她吃5次燒肉。