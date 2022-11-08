特企／台灣首款「生態護育貓食品牌」 齊心守護野生棲地
隨著民國八十年政府政策轉變，蠶絲需求大量減少，桑園農戶深受影響，石虎棲息地也遭受威脅。台灣品牌「貪貪Munchee」由一群重視生態環境的團隊所組成，打造出台灣第一個生態護育的貓食品牌，與台蠶生技公司合作，不只替貓貓製作出美味又營養價值高的主食罐，同時也為農民守護了賴以為生的桑園，更守住了石虎的棲地。台蠶生技負責人徐維均先生也向大家分享蠶蛹對貓的好處，以及蠶蛹之所以珍貴的原因。
徐維均表示，蠶蛹中含有18種人類及動物所需要的氨基酸，比一般雞肉、豬肉高出1、20倍，富含極高的蛋白質以外，其中幾丁質是更是大多動物性蛋白無法提供的，再加上貪貪與農委會合作的抗菌胜肽AMPs蠶蛹技術，打造出的主食糧、罐頭及零食，更能滿足貓咪對於蛋白質的需求。而徐維均也透露，蠶蛹之所以珍貴，是因為其得來非常不易，「蠶寶寶吃到一點點農藥就會死掉，就算是旁邊農地灑農藥，一陣風吹來，都可能波及一大片桑園，因此養蠶的過程必須很小心、很精緻化管理，蠶能成功結蛹代表沒有攝取到毒物，因此也能保證絕對天然無毒。」
貪貪與台蠶的合作，是由農委會牽線而成，但過去沒有人將蠶蛹使用在貓罐頭中，製作初期難免挫折，再加上原料保存及加工考量，耗時一年才成功研發「貪貪肉泥機能主食罐」。多數消費者在第一時間聽到罐頭內加入蠶蛹，第一印象都會有些害怕，但其實罐頭不僅沒有異味，蠶蛹也已經打成泥融入其中，且味道清香，不少飼主們都分享家中愛貓為之瘋狂，就連挑嘴貓也能一舉征服。
去年11月「貪貪肉泥機能主食罐」上市後大受好評，在網路上也掀起熱議，更陸續推出肉絲罐、凍乾主食糧、鮮鬆等，產品內皆加入蠶蛹成分，貪貪每年收購的蠶蛹數量已超越當時與台蠶簽約的200公斤，且需求量持續上升。貪貪為台灣第一個將蠶蛹加入貓罐頭的先驅，不僅替蠶蛹另闢市場，守護了農民的桑園，也替石虎們守護了乾淨無毒的棲息地。
貪貪秉持著「把愛貓精神延續到守護野生動物」的信念，除了製作出愛貓們的美味罐頭，同時也為台灣生態盡一份心力，他們自成立以來，持續將部分收益捐給特有生物保育研究中心，協助他們救助台灣本土的野生動物，例如石虎、穿山甲等等，貪貪打造了台灣第一款生態護育貓食品牌，從原料、產品銷售到回饋社會，盼能開啟善循環，將愛延續下去，遠播至人、動物甚至這片土地。