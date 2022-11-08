小扁針立大功 改善椎間盤突出壓迫神經痛麻無力 疏通氣血

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奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝表示，椎間盤突出是常見的脊椎病變，其引起的神經痛也是最困擾病人的疾病之一，它好發在青壯年族群，椎間盤突出的原因有很多，包括：外傷(如：車禍、搬運重物)、基因、工作環境久站久坐、老化及家族史等等，工作及生活型態緊繃、久坐辦公室的上班族與久站的勞動者都是椎間盤突出容易發生的族群。
人體因為車禍外傷、扭拉傷或者長期姿勢不良過度使用肌肉，以致於椎間盤突出，肌肉韌帶損傷，造成急、慢性發炎，導致微細血管及組織液滲出，當人體來不及將這些液體吸收回去時，就會造成局部的軟組織沾黏，嚴重時會壓迫神經造成麻木無力、關節活動困難。而小扁針(小針刀)鬆解術就是直接鬆解沾黏處，疏通氣血，恢復關節運動功能。
任東輝說明，小扁針是將一般針灸針的針尖改為寬度0.45mm的扁形刀刃，利用手法於特定部位進行軟組織的鬆解和治療，舉凡椎間盤突出引起的神經痛、坐骨神經痛、手腳麻木、膏肓痛、五十肩、網球肘、關節炎、各種筋骨痠痛，或長期治療但效果不佳之痠痛，皆可做小針刀鬆解術治療。
小針刀的治療時間短，不需留針在身上，不需住院也不需臥床休息，輕症者1至3次就會有明顯改善，嚴重者則需較多次治療。做完1次小針刀，建議觀察7天左右再做第2次，如果再搭配美式整脊(AMCT)脊骨神經活化療法，用活化槍以快速度、低力道、穩定的脈衝推力，矯治脊椎錯位，使神經不再受到壓迫，可治療脊椎錯位所導致的痠痛與各種疾病。也是畏懼針灸者的另一項選擇。