台南市政府一站式整合服務平台 線上申辦抽獎送好禮

台南市政府一站式整合服務平台，運用數位發展部My Data平台，進行跨政府機關資料介接，為鼓勵民眾多多利用一站式線上申辦服務，特別舉辦抽獎活動回饋台南市民，凡於111年11月8日至12月20日，於平台成功完成申辦服務即可獲得抽獎機會。





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台南市長黃偉哲指出，以網路替代馬路，節省市民奔波時間，提供數位化服務是市府重要施政之一，一站式整合服務平台可提供社服、警政、商政、消防救護、財稅、役政、交通與原民等近300多項各機關業務資訊，以及56項一站式線上申辦服務，未來將運用資料分析，讓市民能享受優質多元的智慧化市政。











研考會主委戴偉峻表示，一站式整合服務平台介接數位部MyData平台，以申辦「身心障礙者專用停車位識別證」為例，透過MyData提供個人戶籍資料、現戶全戶戶籍資料、車籍資料、駕籍資料，無需檢具書證謄本即可完成申請專用停車位識別證。平台上線迄今累計會員數達1.6萬、服務項目點閱數2.4萬次、線上申辦數7.2萬筆、線上繳費5萬筆，實現以市民為中心的創新數位政府服務目的，未來將擴大整合各機關業務，提供更多線上申辦，讓市民有更便捷的服務。











活動期間民眾只要透過一站式整合服務平台申辦成功即可獲得1次抽獎機會，如透過MyData線上申辦服務或本年度新增長照服務申請及即將上線之特定工廠登記、都市計畫數值航測地形圖等3項線上申辦服務，則將獲得5次抽獎機會，中獎者可獲得200元全聯禮券1張，共計250張，歡迎民眾踴躍參加抽好禮。更多資訊請查詢活動專頁(https://onestop.tainan.gov.tw/promo/111)



