台灣之光！「精拓生技」奪美新創實境秀冠軍　獲百萬美元

▲台灣「精拓生技」團隊，日前代表台灣赴美國參加新創募資實境秀「Meet the Drapers」，奪下世界冠軍，並獲100萬美元獎金。（圖／國科會提供）
▲台灣「精拓生技」團隊，日前代表台灣赴美國參加新創募資實境秀「Meet the Drapers」，奪下世界冠軍，並獲100萬美元獎金。（圖／國科會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-08 15:51:22

國科會「台灣科技新創基地」（TTA）攜手國發會及經濟部，日前集結台灣61家新創團隊，赴美國參加新創募資實境秀「Meet the Drapers」，其中「精拓生技」（CancerFree）團隊，從逾千組團隊中脫穎而出，奪下世界冠軍並獲得百萬美元獎金。

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國科會今（8）日表示，TTA於2019年起，與矽谷傳奇投資人Tim Draper所主持的「Meet the Drapers」節目團隊展開接洽，大力推介台灣新創生態圈與創業成果，促成該節目於2021年第5季錄製台灣專場。Tim Draper為矽谷知名投資人，投資包括Baidu、PayPal、SpaceX、Tesla、Twitter等，以及被Microsoft收購的Hotmail、Skype等，投資跨全球超過50個國家與區域，是具有影響力的投資趨勢評論家。

國科會TTA跨部會合作於今年3月邀集全台新創團隊，登上擁有全球1,200萬觀眾矚目的「Meet the Drapers」國際舞台，並邀請國際創業家投資人、TTA黑卡會員Kai Huang擔任台灣代表評審，其中61家新創團隊通過台灣海選會議，挺進矽谷國際新創爭霸戰，與來自澳洲、巴西、美國、加拿大、印度等9個國家與地區，超過1,000個新創團隊爭奪世界冠軍。

國科會指出，本季「Meet the Drapers」在準決賽中特別引進外卡機制，各組第2至4名及國際綜合組由觀眾票選出人氣最高的前3隊，可取得外卡資格進入總決賽。「精拓生技」、「益福生醫」、「艾揚科技」、「路星科技」及「優豈」等5家台灣新創團隊進入區域決賽。

國科會表示，「精拓生技」雖未能在評選時拔得頭籌，但在9月底台灣專場播出後，該團隊以血液中極少量的循環腫瘤細胞，通過獨有的細胞培養系統快速大量擴增，以個人化腫瘤細胞分析，幫助醫師在最短時間內找出最適治療的「獨家技術」，獲得全球近百萬名觀眾喜愛、評審青睞，取得外卡資格。

隨後憑藉強大新創精神與團隊默契，於10月18日總決賽完成3分鐘的路演，一舉奪下世界冠軍的榮譽以及百萬美元獎金，總決賽於台灣時間11月8日凌晨零時在「DraperTV」YouTube頻道播出。

精拓生技創辦人陳柏翰聽聞奪冠時，難掩激動地落下淚來，並分享獲獎背後關鍵是靠著國科會用心安排的路演課程，手把手帶領他們重新梳理「敘事」，才讓他們能掌握短短3分鐘，充分表達自己的商業模式與技術。他回憶比賽當時，站在舞台上都可看到國科會TTA團隊的身影，感受到來自政府的大力協助與支持。

國科會說，TTA將持續聚焦重點科技主題厚實技術，透過既有國際媒合服務平台，協助新創於早期發展階段進行國際鏈結，同時引進中後期跨國企業創新合作專案，協同各部會計畫及新創資源，加速台灣科研創業生態創新轉型，藉以提升在後期市場擴張與募資成效，打造台灣科技新創全球品牌。

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