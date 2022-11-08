台灣之光！「精拓生技」奪美新創實境秀冠軍　獲百萬美元

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國科會TTA跨部會合作於今年3月邀集全台新創團隊，登上擁有全球1,200萬觀眾矚目的「Meet the Drapers」國際舞台，並邀請國際創業家投資人、TTA黑卡會員Kai Huang擔任台灣代表評審，其中61家新創團隊通過台灣海選會議，挺進矽谷國際新創爭霸戰，與來自澳洲、巴西、美國、加拿大、印度等9個國家與地區，超過1,000個新創團隊爭奪世界冠軍。
國科會指出，本季「Meet the Drapers」在準決賽中特別引進外卡機制，各組第2至4名及國際綜合組由觀眾票選出人氣最高的前3隊，可取得外卡資格進入總決賽。「精拓生技」、「益福生醫」、「艾揚科技」、「路星科技」及「優豈」等5家台灣新創團隊進入區域決賽。
國科會表示，「精拓生技」雖未能在評選時拔得頭籌，但在9月底台灣專場播出後，該團隊以血液中極少量的循環腫瘤細胞，通過獨有的細胞培養系統快速大量擴增，以個人化腫瘤細胞分析，幫助醫師在最短時間內找出最適治療的「獨家技術」，獲得全球近百萬名觀眾喜愛、評審青睞，取得外卡資格。
隨後憑藉強大新創精神與團隊默契，於10月18日總決賽完成3分鐘的路演，一舉奪下世界冠軍的榮譽以及百萬美元獎金，總決賽於台灣時間11月8日凌晨零時在「DraperTV」YouTube頻道播出。
精拓生技創辦人陳柏翰聽聞奪冠時，難掩激動地落下淚來，並分享獲獎背後關鍵是靠著國科會用心安排的路演課程，手把手帶領他們重新梳理「敘事」，才讓他們能掌握短短3分鐘，充分表達自己的商業模式與技術。他回憶比賽當時，站在舞台上都可看到國科會TTA團隊的身影，感受到來自政府的大力協助與支持。
國科會說，TTA將持續聚焦重點科技主題厚實技術，透過既有國際媒合服務平台，協助新創於早期發展階段進行國際鏈結，同時引進中後期跨國企業創新合作專案，協同各部會計畫及新創資源，加速台灣科研創業生態創新轉型，藉以提升在後期市場擴張與募資成效，打造台灣科技新創全球品牌。