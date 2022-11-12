專訪／《哈勇家》陳潔瑤盼合作小豬、仔仔　親釋3大劇情

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最後一場戲拍攝時，原本晴朗的天氣卻瞬間雲霧繚繞，一瞬間令陳潔瑤明白：「這是一股力量，祖靈也感受到電影要殺青了。」祖靈真的會「托夢」嗎？陳潔瑤透露自己有2次經驗，都是要長期出國工作的時候，就夢到過世長輩來替她撐傘，詢問其他長者才知道這代表「旅途順利」的意思；親戚也有人夢過逝去的長輩，指稱家族裡會有新生命誕生，果不其然還真的發生在夢者親姪女的身上。
「他不是議題，是我們的生活。」陳潔瑤在專訪時也透露了《哈勇家》的三大劇情解析，她表示會加入「土地劃分」的劇情，不是像外界想像的那麼複雜，其實是想呈現族人真實生活的一面，他們每天都要到農地務農，晚輩想參選需要賣地籌錢，但是對於泰雅族的長輩而言，土地是不能夠隨意賣出，因而形成家人間的矛盾。
而「未婚懷孕」這件事情在過去或現代傳統家庭是重大禁忌，他們認為會影響到老人家，所以泰雅族人必須進行殺豬儀式，來祈求祖靈的諒解，前人甚至規定男女在結婚之前也不可以牽手。至於加入「賄選」被逮捕的劇情，陳潔瑤目的是想凸顯角色玩不過政治角力，一開始也許沒有要賄選但是選到一半也沒有退路，最終失敗也是呼應阿公不希望他參選，象徵阻止他繼續走上錯路的意義。
陳潔瑤喜愛發掘素人演員的原因：「他們是一張白紙，可以有很多發展空間，不會被原本的表演方式所設限，我很堅持要有眼緣，基本上我第一眼就能知道合不合適。」片中的檢察官角色，是找一名真實女律師來飾演，剛開始陳潔瑤聽到是女性自己還困惑了一下，好像與大眾想像不太一樣，後來她才想通：「滿酷的！一名女檢察官，浩浩蕩蕩帶著一群男下屬去蒐證。我們其實可以揮別刻板印象，就像這部電影有人會覺得是在講原住民不想看，當你已經帶著成見的話就會看不到更多東西。」
下一部作品，導演陳潔瑤喜希望拍攝日治時代與現代的時空背景，以女性主角為出發點，放入泰雅族原住民傳說的神話人物。被問到有沒有想要合作的藝人，陳潔瑤點名演出《丹麥女孩》（The Danish Girl），榮獲奧斯卡最佳女配角的瑞典女演員艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander），台灣的話則是擁有阿美族血統的羅志祥，她說小豬復出後說話的感覺變得更堅決和以往不同，還有一位男星是擁有泰雅族血統的周渝民，隨著年齡改變後眼神給人感覺更特別。