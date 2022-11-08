不甩男友前妻求償1100萬！福原愛轉戰中國 1舉動糗大了
34歲日本前桌球國手福原愛，自去年爆發婚變、出軌風波後，人氣持續下滑，直至今年8月又被橫濱男的前妻提告求償1100萬元日幣（約台幣245萬元），再次引發熱議。如今，在台灣、日本混不下去的她，近期卻開設一個中國微博官方帳號，似乎有意轉往中國發展，但成果不如預期。
10月27日，福原愛就在中國微博開設「福原愛中國工作室」官方帳號，只見她第一篇文章就介紹：「大家好，我是福原愛中國工作室，很高興在這裡與大家相遇，初次見面，請多關照」，文末還強調粉絲關注會有福利。直至截稿前，粉絲僅有12人，而且每篇文章只有1、2人按讚，人氣不如以往。
據了解，福原愛小時候因日本電視節目的關係，成為日本國民女兒，再加上遠赴中國打球多年，也學會一口流利的北京腔，在中國、日本的人氣居高不下，但自從爆發婚變風波後，爭議不斷，飽受台灣、日本民眾的批評。
原本中國的粉絲大多逆風力挺福原愛，勇於追尋幸福，而福原愛也不斷透過中國微博，積極和網友們互動，當時就被外界猜測，是在為中國發展鋪路。直到福原愛確定被橫濱男友的前妻提告後，風向才立刻轉變，福原愛的個人微博也湧入大批網友們謾罵，紛紛要求道歉。（編輯：詹鎰睿）